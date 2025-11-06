[헤럴드경제=나은정 기자] 갤럭시 워치의 도움을 받아 생명을 구한 브라질 남성의 사연이 현지에서 화제를 모으고 있다.

5일(현지시간) 삼성전자 중남미총괄에 따르면 브라질 리우데자네이루주 니테로이에 거주하는호베르투 갈라르트는 지난 6월 체육관에서 운동 중 찌릿한 흉통을 느꼈다. 이에 평소 착용하던 갤럭시 워치6를 이용해 심전도(ECG)를 측정했는데, 평소와 달리 불규칙한 리듬이 나타난 것을 확인했다.

갈라르트는 4차례 측정에서 나타난 이상 신호에 즉시 병원을 찾았고, 의료진으로부터 “관상동맥 1개는 완전히 막혔고 2개는 거의 막힌 심장마비 직전으로, 언제든 사망에 이를 수 있는 상태”라는 취지의 진단을 받았다.

그는 결국 관상동맥 우회술(Coronary Artery Bypass Grafting·CABG)을 4차례 받고 건강을 회복했다. 이후 갈라르트는 직접 삼성 측에 감사 메일을 보내 “갤럭시 워치가 제 생명을 구하는 데 결정적인 역할을 했다고 확신한다”며 “제 사례가 삼성 디지털 헬스 기술의 실제적인 생명 구호 가능성을 보여준다고 믿는다”고 전했다. 또 향후 관련 연구에 협조하겠다는 의사도 밝혔다.

삼성전자에 따르면 갤럭시 워치는 사용자의 불규칙한 심장 박동을 연속 감지하면 ‘심방세동’ 가능성 같은 이상 징후 경고를 안내한다. 심방세동은 가장 흔한 부정맥 질환으로, 혈액 흐름의 불규칙으로 인해 혈전(피떡)이 생기고 뇌졸중, 심부전, 치매 등 합병증을 유발할 수 있다.

갈라르트가 치료를 받게 된 과정은 최근 브라질 주요 방송사 SBT 등에서 집중 조명됐다. 그의 집도의는 SBT 인터뷰에서 “스마트 워치로 정확한 심장 정보를 포착할 수는 없으며, 의학적 진단을 대체할 수도 없다”면서도 “심박수를 모니터링하며 증상이 나타날 때 환자를 병원으로 안내하는 데 큰 도움이 될 수 있을 것”이라고 설명했다.

한편 멕시코에서도 비슷한 사례가 있었다. 전자제품 리뷰로 유명한 인플루언서인 ‘찰리피’는 갤럭시 워치로 수집된 수면 데이터를 통해 수면 무호흡 증세를 발견해 병원에서 치료를 받았고, 이 사연은 업계의 관심을 끌었다.

그는 “말 그대로 제 인생을 바꿨다”면서 “이제 저는 더 건강해졌으며, 이전에는 상상도 못 했던 방식으로 우리를 돌봐주는 기술이 있다는 것에 감사하게 됐다”라는 소감을 밝혔다.