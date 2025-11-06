깊은 가을 청년들이 끌리는 밤(夜) 속으로…갓탤런트 경연대회 청년만남까지 다채로운 행사 진행-

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전 지역 청년들을 응원하고 문화 향유의 기회를 제공하기 위해 마련된 ‘2025 청년소통․공감행사’대전피크닉필드에서 개최되고 있다.

지난달 10월 31일부터 오는 16일까지 약 17일 동안 진행되는 이번 행사는 올해 청년소통 네 번째 기획으로‘청끌야(夜)’라는 주제다.

6일에는 ▷갓탤런트 청년경연대회 ▷축하공연 ▷그림 한 컷, 정책 한 방! ▷청년만남 프로그램 등을 진행한다.

‘갓탤런트 청년경연대회’는 32개 팀이 예선전을 벌여 본선에 진출한 10개 팀이 경연을 펼쳤으며, 대전시 홍보대사인“스모킹 구스”밴드의 축하공연으로 가을 밤 축제 분위기를 고조시켰다.

‘그림 한 컷, 정책 한방!’프로그램에는 이장우 대전시장이 참석했다. 그림으로 결혼․연애 관련 청년정책을 알아보고, 관객이 함께 맞히는 소통형 퀴즈프로그램을 진행했다.

이 자리에서 청년들은 대전시의 청년정책을 이해하고 궁금증을 해소하는 시간을 가졌다.

이장우 대전시장은“청년들 특유의 활기찬 모습으로 대전을 이끌어갈 잠재력을 느낄 수 있었다. 청년들의 실질적인 삶의 도움이 될 맞춤형 지원으로 청년이 선택해 살아가는 도시로 바꿔나가겠다”고 말했다.

청년만남프로그램은 참가자가 행사장 내 이상형을 직접 찾고 선택하는 참여형 랜덤매칭을 진행해 자신의 인연 찾기에 적극 나섰다.

한편 청년소통․공감행사에서는 이밖에도 버스킹 공연과 즉석 폴라로이드, 메이크업 코디, 패션 헤나 등 다양한 체험부스도 운영하고 있다.