최고 혁신상 3개 등 총 27개상 수상

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자는 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자 전시회 ‘CES 2026’을 앞두고 최고 혁신상 3개를 포함해 총 27개의 CES 혁신상을 수상했다고 6일 밝혔다. 특히 휴대폰부터 반도체까지 여러 분야에서 기술력을 입증했다.

미국소비자기술협회(CTA)는 매년 CES 개막에 앞서 가장 혁신적인 제품과 서비스를 선정해 CES 혁신상을 수여한다. 올해 삼성전자는 영상디스플레이 12개, 생활가전 4개, 모바일 3개, 반도체 7개, 하만 1개 등 총 27개 부문에서 혁신상을 받으며 전 분야에 걸친 기술 리더십을 입증했다.

영상디스플레이 부문에서는 업계에서 가장 혁신적인 제품이나 기술에 수여하는 최고 혁신상 2개를 포함해 10개 제품이 혁신상을 받았다.

모바일 부문에서는 ‘갤럭시 XR’, ‘갤럭시 Z 폴드7’, ‘갤럭시 워치8’이 나란히 혁신상을 받았다.

‘갤럭시 XR’은 음성·시선·제스처를 통해 콘텐츠와 직관적으로 상호작용할 수 있는 헤드셋형 기기로, 멀티모달 AI에 최적화된 새로운 폼팩터를 적용해 몰입형 XR 경험을 제공한다.

‘갤럭시 Z 폴드7’은 시리즈 중 가장 얇고 가벼운 디자인에 2억 화소 카메라와 고성능 칩셋을 탑재했으며, 접고 펼치는 형태에 따라 스마트폰과 태블릿의 장점을 모두 살렸다.

‘갤럭시 워치8’은 스마트워치 최초로 ‘항산화 지수’ 기능을 적용해 건강 변화를 실시간으로 모니터링할 수 있으며, 웨어 OS 6와 제미나이 기반 음성 인터페이스를 통해 사용자 편의성을 강화했다.

반도체 부문에서도 혁신이 돋보였다. 삼성전자는 업계 최초로 하드웨어 양자 내성 암호(PQC)를 적용한 보안 칩 ‘S3SSE2A’로 사이버보안 부문 최고 혁신상을, 임베디드 기술 부문에서도 혁신상을 수상했다.

이 밖에도 ▷차세대 모바일 D램 ‘LPDDR6’ ▷AI 컴퓨팅 시스템용 PCIe 5.0 SSD ‘PM9E1’ ▷탈부착 가능한 차량용 SSD ‘Detachable AutoSSD’ ▷0.5㎛ 초미세 픽셀 기반 2억 화소 이미지센서 ‘ISOCELL HP5’ ▷재활용 알루미늄 케이스를 적용한 포터블 SSD ‘T7 Resurrected’ 등이 혁신상을 받았다.

생활가전 부문에서는 사용자 편의성을 강화한 ‘냉장고 오토 오픈 도어’ 기능이 대표 기술로 선정돼 주목받았으며, 차세대 가전 라인업으로 총 4개의 CES 혁신상을 수상했다.

하만의 ‘JBL 투어 원 M3 Smart Tx’ 노이즈캔슬링 오버이어 헤드폰도 혁신상 명단에 올랐다.