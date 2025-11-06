6일 ‘티빙’ 통해 브랜디드 다큐멘터리 총 5편 공개 “조현범 회장 모터스포츠 지원 의지 반영”

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)은 그룹에서 운영하는 국내 최고 모터스포츠팀 ‘한국컴피티션’이 세계 정상급 내구 레이스에 도전한 여정을 담은 다큐멘터리 ‘더 퍼스트 3’를 선보였다고 6일 밝혔다.

‘더 퍼스트’ 시리즈는 한국앤컴퍼니그룹의 글로벌 톱티어 기술력을 기반으로, 레이싱 현장에서 펼쳐지는 도전과 성취의 과정을 담은 브랜디드 다큐멘터리다. 지난해 OTT 플랫폼을 통해 첫 선을 보였으며, 이번 세 번째 시즌은 6일 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 ‘티빙’에서 총 5편이 동시에 공개됐다.

‘더 퍼스트 3’는 지난 6월 독일에서 열린 세계 최대 규모 내구 레이스 ‘ADAC 라베놀 24시 뉘르부르크링(이하 뉘르부르크링 24시)’의 도전 과정을 중심으로 제작했다.

한국컴피티션은 해당 대회 최고 등급 클래스인 SP9(GT3)에 출전해 평균 시속 143㎞로 136바퀴를 완주했다. 24시간 동안 이어진 치열한 경쟁 끝에 134대 중 종합 9위를 기록하며, 아시아팀 최초로 톱10에 진입하는 쾌거를 달성했다.

출전 차량은 포르쉐 911 GT3R로, 한국타이어앤테크놀로지의 고성능 레이싱 타이어 ‘벤투스’를 장착했다. 다큐멘터리는 극한 주행 환경 속에서도 안정적인 성능을 발휘하는 그룹의 타이어 기술력을 현장감 있게 전한다.

또한, ▷한국컴피티션의 새 시즌 준비 과정 ▷예선과 본경기의 주요 순간 ▷다양한 환경과 변수에 대한 대응 ▷전략 수립과 팀워크 등, 글로벌 무대에서 팀이 성장해 가는 여정을 담았다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 “조현범 회장은 평소 ‘차의 퍼포먼스, 드라이버의 스킬, 팀의 전략을 온전히 서킷에 전달하는 타이어야말로 가장 중요한 요소’라고 강조하며, 모터스포츠를 기술 경쟁력 확보의 무대로 바라보고 투자를 이어왔다”며 “이번 다큐멘터리를 통해 조 회장의 모터스포츠에 대한 열정과 기술 경영 성과를 확인할 수 있다”고 설명했다.