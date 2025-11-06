시계산업 발전 유공자 포상 등 기념식

[헤럴드경제=유재훈 기자]한국시계산업협동조합(이사장 장성원)은 창립 60주년을 맞아 5일 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 ‘한국시계산업협동조합 창립60주년 기념식’을 개최했다.

이날 행사에는 김기문 중소기업중앙회장, 장성원 이사장을 비롯하여 약 100여명의 시계업계 대표 및 임직원들이 참여했다.

기념식에서는 시계산업의 역사와 비전을 담은 기념 영상이 상영됐고, 시계산업 발전 유공자에 대한 중소벤처기업부장관 표창과 중소기업중앙회장 표창, 그리고 우수 직원 포상 등을 통해 시계산업 발전에 노력한 조합원들에게 감사를 전했다.

김기문 중소기업중앙회장은 축사를 통해 시계산업의 회고와 새로운 패러다임을 제시했으며, 이어 축하떡 커팅식, 축하공연 등 다채로운 프로그램이 진행되었다.

장성원 이사장은 “시계조합은 지난 60년 동안 대한민국 시계산업의 뿌리이자 전성기를 만들어온 역사였다”며 “앞으로의 100년은 시계의 새로운 개념과 기능을 찾아 산업의 재도약을 이루어 내겠다”고 밝혔다.