목동 523-45번지 일대 SH 첫 역세권 활성화사업 용적률 317%, 지상 24층 공동주택 들어선다 서울시, 청년창업 지원·평생학습센터 신설

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울 양천구 목동 523-45번지 일대가 역세권 활성화사업을 통해 지상 24층 규모의 공동주택 414세대와 근린생활시설, 창업·교육시설이 있는 복합거점지역으로 변신한다. 서울주택도시개발공사(SH)는 초기 자금조달, 사업시행인가, 준공까지 사업 전 과정을 지원해 공공관리사업의 성공적 모델을 제시하겠다는 구상이다.

6일 서울시는 전날(5일) 열린 제16차 도시계획위원회에서 이같은 내용을 담은 양천구 목동 523-45번지 일대 역세권활성화사업 정비계획(안)이 수정가결됐다고 밝혔다.

대상지는 지하철 9호선(급행) 염창역과 인접해 여의도·영등포 접근성이 뛰어난 도심 배후 주거지다. 서울시는 용도지역 상향에 따른 공공기여를 통해 광진·영등포 지역에 분산된 청년쿡 비즈니스센터를 통합·이전하여 청년창업을 지원할 예정이다. 또 중·장년층 수요가 많은 평생학습센터를 신설해 지역 연령구조에 맞는 세대별 맞춤형 공공서비스를 제공할 계획이다.

교통환경 개선도 이뤄진다. 목동중앙북로 폭을 8미터(m)에서 10m로 확장해 차량 진출입 동선을 개선하고 가로변에는 전면건축한계선을 지정해 3m의 전면공지를 확보한다. 단지 외곽에는 열린 보행공간을 조성해 보행자의 개방감과 이동 편의성을 높인다.

이번 사업은 서울주택도시개발공사(SH)가 처음 참여하는 역세권 활성화사업이다. SH는 용왕산 자락의 경사진 저층 주거단지라는 개발 제약을 고려해, 주민 부담을 줄이고 사업 실현 가능성을 높일 수 있는 정비계획을 수립해 지원하고 있다.

SH공사는 2016년 강남 재건축사업을 시작으로 현재까지 ▷공공재개발·재건축 16개 구역(아현1, 신길13 등) ▷역세권활성화사업 2개 구역(염창역·홍제역) ▷공공참여 정비사업 3개 구역(세운4, 중계본동, 답십리17) ▷시장정비사업 1개 구역(양남시장) 등 총 22개 구역에서 약 2만호 규모의 주택공급 사업을 추진 중이다.