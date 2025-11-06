봉화산 옹기가마체험장 부지 활용, 역사·문화 연계한 주민 친화 공간 확충 주말농장 공급 확대 및 치유 텃밭 운영으로 도시농업 가치를 한 단계 높여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 신내동 봉화산 옹기가마체험장 부지 내에 ‘중랑행복6농장’을 조성, 11월 5일 오후 개장식을 개최했다.

이번 농장 조성은 해마다 늘어나는 주민들의 주말농장 수요를 반영하고, 도시농업을 통한 주민들의 소통 및 치유 기회를 확대하기 위해 추진됐다.

구는 과거 배나무 과수원으로 활용되었던 1895㎡ 규모의 부지 특성을 최대한 살려 배나무 47구좌와 텃밭 60구좌, 지하수 시설 등 기반시설을 정비하여 주민들이 쾌적하고 안전하게 농업 활동을 즐길 수 있는 환경을 조성했다.

특히, 신내동이 과거 ’독 짓는 마을‘로 불리며 옹기가마가 남아있던 지역 특성을 살려 옹기가마체험장과 농장을 함께 조성했다. 주민들은 향토 문화와 도시농업을 함께 접할 수 있는 중랑구만의 특색 있는 공간을 활용하게 될 전망이다.

중랑행복6농장은 주민 분양과 더불어 일부 ‘치유 텃밭’을 조성한다. 인근 복지관과 연계하여 지역 내 취약계층 주민들에게 농업 활동을 통한 신체적·정신적 치유 기회를 제공한다.

개장식은 류경기 중랑구청장을 비롯한 국회의원, 시·구의원 등 주요 내빈과 주민 200여 명이 참석한 가운데 진행되었다. 개장식에서는 참석자들이 수확한 김장 채소를 인근 복지관 2곳에 기부하고 나누는 행사를 마련하여 나눔의 의미를 더했다.

류경기 중랑구청장은 “도심 속에서 흙을 만지고 작물을 키우는 경험이 정서적 안정과 삶의 질 향상에 도움이 되길 바란다”며 “중랑구만의 역사와 도시농업을 합친 특색 있는 공간을 꾸준히 확충, 구민의 행복과 건강에 기여하는 정책을 이어가겠다”고 말했다.

중랑구는 2019년 1농장을 시작으로 ‘중랑행복농장’을 지속적으로 확대해 현재 6개 농장을 운영하고 있다.

또 ‘중랑행복도시농업센터’를 통해 약 3만여 명의 주민이 도시농업 교육과 체험 프로그램에 참여, 도시농업의 저변을 꾸준히 넓히고 있다.