오색 식문화 체험관 운영으로 가족 중심의 전통 먹거리‧놀거리 체험 발효음식에 주요한 재료인 소금을 활용한 이색적인 놀이공간 ‘소금 놀이터’ 오감 한식당 운영 : 건강한 우리 음식 및 전통 옹기‧칠보공예 제품

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 구의 장독대 문화를 알리고 건강도시 금천을 실현하기 위한 ‘제1회 금천전통식문화축제’가 9일 금천구청 광장 및 금천구보건소 일대에서 개최한다.

구는 조선시대 문인 강희맹 선생이 금천 지역에서 집필한 ‘사시찬요초’에 기록된 장 담그기 방식을 현대적으로 해석해 지역 주민들을 대상으로 특화 사업 ‘강희맹장독대’를 운영하고 있다.

이에 최근 K-푸드 붐 가운데 금천구 개청 30주년과 한국 장 담그기 문화의 유네스코 등재를 함께 기념하며 발효음식 등의 전통음식의 가치를 재조명하고 우수성과 가치를 알리는 자리를 마련했다.

또 과도한 쓰레기와 탄소배출로 인한 환경오염 문제 등 현재 식문화의 문제점도 되돌아보며 모든 세대가 함께 누리는 건강한 식문화 확산을 목표로 한다.

이번 축제는 오전 10시부터 오후 5시까지 운영한다. 다섯 가지 색을 테마로 우리 식문화를 체험하는 ‘오빛마을’은 ▲나만의 전통 차 블렌딩, 다식 만들기 등 우리나라 식문화를 체험하는 푸른마을 ▲일회용품의 재발견-다시, 맑은 바다를 돌려줄게 등 지속가능한 식생활을 체험하는 붉은마을 ▲전통놀이를 체험하는 노란마을 ▲발효음식 주요 식재료인 소금을 체험하는 하얀마을 ▲사진전, 체험수기 전시회 등을 경험하는 검정마을 등으로 구성된다.

모든 체험 프로그램은 당일 안내부스에서 접수한 후 바로 참여 가능하다. 다만 다식 만들기 체험 프로그램만 당일 선착순으로 참여인원이 제한되어 있다.

또 전통 먹거리 및 옹기‧칠보공예품을 소개하는 오감 한식당을 운영한다. 된장, 간장, 청국장 등의 장류는 물론 떡, 강정, 식혜, 막걸리 등의 다양한 전통음식을 계승해 운영 중인 우수한 업체를 만날 수 있다.

특히 과일이 들은 찹쌀떡 등의 특화상품을 파는 떡집, 직접 짜낸 들기름, 참기름 등을 파는 업체, 전통 칠보공예업체 등 금천구에 소재한 업체들도 이번 축제에 함께한다.

유성훈 금천구청장은 “이번 축제를 통해 전통음식의 가치를 재조명하고 건강한 식문화의 해답을 찾아가길 기대한다”며 “‘사람 중심의 건강도시 금천’을 위해 행정적 지원을 아끼지 않아, 주민의 건강과 삶의 질을 지키겠다”고 강조했다.