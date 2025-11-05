[헤럴드경제=박혜림 기자] 절기 입동(立冬)을 하루 앞둔 6일 아침은 다소 쌀쌀하겠지만, 낮 동안 기온이 제법 오르며 일교차가 큰 하루가 되겠다. 당분간은 기온이 평년 수준이거나 그보다 다소 높아, 뚜렷한 추위는 없을 전망이다.

6일 아침 최저기온은 3∼12도, 낮 최고기온은 18∼22도로 예상된다.

내륙 지역을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠다.

주요 도시의 예상 최저·최고기온은 ▷서울 7도·19도 ▷인천 8도·18도 ▷대전 5도·20도 ▷광주 8도·21도 ▷대구 7도·20도 ▷울산 10도·20도 ▷부산 12도·22도다.

6일 새벽부터 오전 10시 사이에는 경기 내륙, 충청, 전북·전남 내륙, 경북·경남 서부 내륙 지역에 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼겠고, 그 밖의 지역도 가시거리 1㎞ 미만의 옅은 안개가 예상된다.

또한 중부 내륙과 산지에는 서리나 얼음이 내리는 곳도 있겠으니, 농작물이 냉해를 입지 않도록 주의해야 한다.

8일까지는 달의 인력이 강해 바닷물 높이가 높아지는 대조기가 이어진다.

특히 이번 대조기는 달이 지구에 가장 가까워지는 시점인 근지점과 겹친 ‘근지점 대조기’로, 평소보다 해수면 상승 폭이 크겠다.

해양수산부 국립해양조사원은 이번 대조기 동안 인천·군산·마산·제주 등 16개 지역의 조위가 ‘주의’ 단계에 이를 것으로 내다봤다.

이에 따라 인천 연안부두, 보령 오천항, 군산 내항, 진도 수품항, 제주 성산포 인근 저지대 등은 만조 때 일시적인 침수 피해가 발생할 가능성이 있다.