4년 연속 국가 공모사업 선정…해양관광·어촌재생 탄력

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시는 5일 해양수산부 주관 ‘2026년 어촌 신활력 증진 사업’에 북구 두호항·환호항·여남항이 최종 선정돼 총사업비 100억 원(국비 70억 원, 지방비 30억 원)을 확보했다고 밝혔다.

이번 선정으로 포항시는 4년 연속 국가 공모사업에 이름을 올리며, 어촌 활성화와 해양관광 기반 확충을 아우르는 해양도시 비전을 다시 한번 입증했다.

‘어촌신활력증진사업’은 인구 감소와 일자리 부족, 생활 인프라 미비로 침체된 어촌 지역의 정주 여건을 개선하고, 해양관광 자원을 고도화해 살고 싶고 찾고 싶은 어촌으로 조성하기 위한 국가 지원 프로젝트다.

포항시는 지난 2023년부터 4년 연속 선정돼 총 600억 원(국비 420억 원)의 사업비를 확보했다.

2023년에는 구룡포 구평리항, 청하면 이가리항, 장기면 신창1리항, 송라면 조사리항 등 4개 항이 포함돼 300억 원 규모의 사업을 추진 중이며, 2024년에는 호미곶면 강사리항, 2025년에는 구룡포 석병리항이 각각 선정됐다.

이번 2026년 사업으로 두호항·환호항·여남항이 추가되면서, 포항 전역의 주요 어항을 연계하는 4개년 어촌재생 프로젝트가 완성 단계에 들어섰다.

특히 올해 선정된 3개 항은 하나의 생활권으로 통합한 ‘어촌생활권역’으로 조성된다. 마을 간 교류를 촉진하고, 지역 특색을 살린 체험·휴양 콘텐츠를 발굴해 어촌의 자립 기반과 회복력을 높이는 것이 핵심이다.

앞서 시는 지난 7월 선정된 ‘복합해양레저관광도시 조성사업’과 이번 사업을 연계해 시너지 효과를 극대화할 계획이다.

주차장 확충, 러닝코스 정비, 어린이공원 및 피크닉존 조성 등 생활 SOC를 강화하고, ‘포항 블루웨이(Blue Way)’ 프로젝트를 통해 도시와 어촌을 잇는 친환경 해안 관광벨트를 완성한다는 구상이다.

포항시 관계자는 “두호항, 환호항, 여남항은 도심과 어촌이 맞닿아 있는 지역으로, 주민 생활기반 강화와 해양관광 거점화에 큰 의미가 있다”며 “시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 지속가능한 해양도시 포항을 만들어가겠다”고 말했다.