최덕림 전 순천시 국장 초청 강연… “작은 문제에도 주민 입장에서 먼저 움직여야

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군은 지난 4일 군청 대회의실에서 전 직원을 대상으로 ‘2025년 봉화군 적극 행정 및 행정혁신 교육’을 실시했다.

이번 교육은 순천시 국장과 2023 순천만국제정원박람회 총감독을 역임한 최덕림 강사를 초청해 ‘적극행정을 통한 봉화혁신! WHY&HOW 할 것인가?’를 주제로 진행됐다.

최 강사는 30여 년의 공직 경험을 토대로 자신이 직접 추진했던 정책과 현장 혁신 사례를 소개하며, “행정이 변하면 도시가 바뀐다”라는 메시지를 전했다.

그는 “적극 행정은 거창한 구호가 아니라 작은 문제라도 주민의 입장에서 먼저 움직이는 실천에서 출발한다”며 “봉화군이 지역 특성과 여건을 살려 군민이 체감하는 변화를 만들어가는 모델이 되길 바란다”고 강조했다.

교육에 참석한 직원들은 “현장감 있는 사례와 현실적인 조언이 공감됐다”며 “적극행정을 봉화군 행정 전반에 확산할 수 있는 계기가 됐다”고 소감을 밝혔다.

박현국 봉화군수는 “이번 교육이 단순한 강의로 끝나지 않고 실질적인 변화로 이어지길 기대한다”며 “군민의 신뢰를 얻는 적극행정이 봉화의 새로운 경쟁력이 될 수 있도록 전 직원이 함께 노력해달라”고 당부했다.