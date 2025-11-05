[헤럴드경제=민성기 기자] 아나운서 출신 방송인 이지애가 최근 겪은 건강 이상 증상을 털어놓으며 남편 김정근에게 고마움을 전했다.

이지애는 지난 4일 자신의 SNS에 “요 며칠 컨디션이 좋지 않았다. 어떤 날은 한쪽 귀가 들리지 않았고 어떤 날은 쉬는 숨마다 갈비뼈가 아팠다. 바쁠 땐 오히려 괜찮은데 조금 길게 쉬는 날들에 꼭 탈이 난다”며 근황을 전했다.

이어 “누군가는 ‘왜 하필 쉴 때 아픈 거냐’고 속상해 했지만 쉴 때 아파서 다행이라고 생각했다. 책장 정리를 하며 꼭 읽고 싶은 책들을 골라 다시 쌓아놓았다. 그리고 아픈 이틀간은 누워서 책만 읽었다. 그러다 오늘은 아침 11시까지 잤는데 남편이 아이들 깨워 아침 해 먹이고 등교, 등원시키고 빨래까지 돌려 놓았다”고 밝혔다.

그러면서 “매일 아침 남편이 당연한 듯 하고 있지만 단 한번도 당연하게 생각하지 않았다. 유달리 부지런해서, 어쩌다 시간이 많아서가 아님을 알기에 늘 고맙고 자랑하고 싶다. 생색 없는 배려가 사랑의 또 다른 모습임을 남편에게서 배운다. 사랑을 지속하게 하는 힘은 상대를 귀여워하는 마음인 것 같다. 참으로 찬란한 날들이 흐르고 있다”고 남편 김정근에게 진심 어린 애정을 드러냈다.

이를 본 김정근 전 아나운서는 “이제 수필을 한 편 더 쓸 때가 된 것 같다”라는 댓글을 남기며 이지애에게 애정을 표했다.

한편 이지애와 김정근은 각각 KBS와 MBC에서 활동했던 아나운서 출신 부부로, 지난 2010년 결혼했다. 슬하에 딸과 아들을 둔 두 사람은 방송과 육아를 병행하며 꾸준히 대중과 소통 중이다.