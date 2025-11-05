[헤럴드경제=나은정 기자] 서울대가 1967년 학술 연구 목적으로 조성했던 관악수목원이 ‘서울대 안양수목원’으로 이름을 바꿔 58년 만에 일반 시민에게 상시 개방된다.

서울대와 안양시는 5일 오전 안양시 만안구 안양동에 위치한 서울대 안양수목원에서 개방 기념식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다. 이날 기념식에는 양 기관 관계자와 시민 등이 참석해 수목원 개방을 함께 축하했다.

관악산 자락에 자리 잡고 있는 서울대 안양수목원은 총면적이 1550만㎡에 달하며, 1158종의 다양한 식물과 산림 생태계가 보존돼 있다. 서울대 법인은 교육부와 기획재정부로부터 국유지 90만㎡를 무상 양여받아, 전시원 구역(25만㎡) 가운데 연구·교육 공간(5만㎡)을 제외한 20만㎡를 안양시와 협약을 통해 개방했다.

운영 시간은 하절기(3~10월)에는 오전 9시부터 오후 6시까지, 동절기(11~2월)에는 오전 10시부터 오후 5시까지 문을 연다. 월요일과 설·추석 연휴 및 새해 첫날에는 휴관하며, 입장은 마감 1시간 전까지 가능하다.

단, 생수를 제외한 음식물과 음료, 돗자리, 삼각대 등은 반입이 금지되며, 유모차와 휠체어를 제외한 개인 이동장치 및 반려동물의 출입도 불가능하다. .

서울대는 지난달 기재부 협의와 교육부 승인을 거쳐 국유재산인 관악수목원을 무상 이전받은 뒤, 안양시와 명칭 변경을 협의한 끝에 ‘서울대 안양수목원’이라는 새 이름을 확정했다.

앞서 양측은 국유재산 무상양여 및 수목원 개방을 위해 지난 2018년 실무협의체를 구성해 수차례에 걸친 협의와 6차례 시범 개방을 진행해왔으며, 올해 2월 ‘관악수목원 전면개방 및 국유재산 무상양여를 위해 법적효력이 있는 협약(MOA)’을 체결한 바 있다.

안양수목원 개방에 따라 숲 해설, 산림 치유, 목공 및 유아숲 체험 등 시민을 위한 다양한 산림 체험 프로그램이 확대 운영된다.

최대호 안양시장은 “앞으로 수목원의 보전·연구·교육 기능과 시민 휴식 공간의 역할이 조화롭게 공존·공생·공영할 수 있도록 서울대와 지속 협력해 나가겠다”며 “늦가을의 아름다운 경치 속에서 단풍을 즐기며 행복하고 뜻깊은 가을을 보내시길 바란다”고 말했다.