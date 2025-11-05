AI 활용, 장애물 탐지 및 회피하는 통합시스템 개발

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사는 한국과 캐나다 간 국제공동연구 방식으로 ‘선박 장애물 탐지 및 충돌 회피를 위한 전방위 상황 인식 멀티모델 AI 시스템 개발’ 연구에 착수한다고 5일 밝혔다.

이번 연구는 국내외 민간 연구기관 5개 사와 협업해 3년에 걸쳐 진행된다. 국내 자율운항 선박 솔루션 전문업체 ‘케닛’, 부산테크노파크, 전남대 산학협력단 그리고 캐나다 해양 감시 및 영상장비 전문업체 ‘Current Scientific Corporation’이 연구에 참여한다.

연구 핵심 내용은 기존 시스템이 가진 야간 및 악천후 환경에서의 탐지 성능 저하 문제를 해결하고, 단순 경고 기능에서 나아가 AI를 활용해 장애물을 탐지하고 회피하는 통합시스템을 개발하는 데 있다.

현재 대부분의 항만 자율운항 보조시스템은 레이더, AIS(선박 위치·속도·방향 등 주요 정보 자동송수신장치), 전자해도표시정보시스템(ECDIS) 등 정형화된 항해장비에 의존해 운영되고 있다. 하지만 이 장비들은 소형선박에는 탑재되지 않는 경우가 많고, 안개·비·야간 등 조건에서는 인식률이 떨어지고 탐지 오차가 생겨 충돌 위험이 증가하는 한계를 갖고 있다.

연구팀은 이러한 문제점을 해결하기 위해 파노라마 적외선 영상 기반 센서 기술을 통해 전방위 시야를 확보하고, 악천후 등 제한시계에서도 안정적인 객체 탐지를 가능하게 할 계획이다.

또한 이번 과제는 기존 시스템이 단순 장애물 경고에만 그쳤던 것에서 벗어나, AI를 기반으로 장애물 탐지-위험평가-충돌 회피판단-경로 재계획에 이르는 하나의 통합 장애물 회피 의사결정 구조를 구현할 예정이다.

송상근 부산항만공사 사장은 “이번 국제공동연구를 통해 부산항이 항만에서의 자율운항 선박 트렌드를 선도할 수 있게 하겠다”고 밝혔다.