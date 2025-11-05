[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 박중훈이 혈액암으로 투병 중인 배우 안성기의 근황을 전했다.

박중훈은 4일 서울 정동 1928 아트센터에서 열린 자신의 에세이집 ‘후회하지마’ 출간 기념 기자간담회에 참석했다.

그는 이 자리에서 ‘안성기가 이번 책에 대해 어떤 반응을 보였느냐’는 질문에 “숨긴다고 숨겨지는 것은 아니니 안성기 선배님에 대해 말씀드리자면 건강이 상당히 안 좋으시다”고 전했다.

박중훈은 “건강에 대해서 이 정도 표현을 할 수 있을 것 같다”며 “상당히 건강이 안 좋으시고 내가 얼굴을 뵌 지 1년이 넘었다. 개인적으로 통화나 문자를 할 상황이 안돼 가족분들에게 그나마 여쭤보고 있다”고 전했다.

이어 “말은 덤덤하게 하지만 굉장히 슬프다. 나하고는 40년 동안 영화 4번을 함께 한 존경하는 스승님이자 동료, 친구이자 아버지 같은 마음도 드는 배우”라며 “인격적으로 참 존경하는 분인데 제가 책을 낸 것을 오롯이 느낄 수 있는 상황이 아니셔서 그런 면에서 아주 슬프다”고 덧붙였다.

박중훈은 전날 방송된 채널A ‘절친 토큐멘터리 4인용 식탁’에서도 안성기에 대한 각별한 마음을 드러낸 바 있다. 그는 “나한테 정말 둘도 없는 분이시다. 동반자이자 아버지 같기도 하고 제가 풍선이라면 안성기 선배님이 끈에 돌을 매달아 준 것 같다”며 “만약 그게 없었다면 날아가다가 터졌을 것 같다”고 밝혔다.

안성기 근황에 관해서는 “얼마 전에 선배님에게 그랬다. ‘선배님이 계셔서 내 인생이 좋았습니다’ (라고) 힘없이 가녀리게 빙긋이 웃으시는 데 마음이 많이 좀 그렇더라. 눈물이 막 터질 것 같은데 꼭 참느라 혼났다”고 전했다.

안성기는 2019년 혈액암 진단을 받고 투병 끝에 완치 판정을 받았으나, 최근 병이 재발해 다시 투병 중인 것으로 알려졌다. 두 사람은 영화 ‘칠수와 만수’(1988), ‘투캅스’(1993), ‘인정사정 볼 것 없다’(1999), ‘라디오 스타’(2006) 등 네 작품에서 함께 호흡을 맞췄다.