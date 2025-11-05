겨울철 한파 대비, 지역내 고령자와 장애인 200가구에 난방용품 지원 기준 중위소득 120% 이하, 지난해 수혜자는 지급대상에서 제외 지난달엔 저소득 45가구에 이불세트 전달, 추운 날씨 온정 나눠

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 따뜻한 겨울나기를 위해 취약계층에게 난방용품을 지원한다.

이번 사업은 겨울철 추위에 취약한 저소득 가구의 생활안정을 도모하고 한파 피해를 예방하기 위해 마련했다. 지난해에도 총 250가구에게 온열매트와 온풍기를 지급했다.

올해 지원물품은 겨울철 따뜻한 잠자리를 돕는 온수매트다. 15개 동주민센터에서 추천한 국민기초생활수급자와 중위소득 120% 이하 가구 중에서 고령자와 장애인 200가구를 선정했다.

온수매트는 가로 1m, 세로 2m 크기로, 30~50도 사이 온도조절이 가능하다. 2200여만 원을 들여 구에서 일괄 구매 후 11월 중순까지 대상자 가정으로 배달된다.

에너지약자 공공요금 지원사업도 월동준비에 한몫한다. 기준 중위소득 100% 이하 가구에게 전기, 도시가스 요금을 보전해주는 사업으로 매월 900여 가구에게 1만3000여 원을 지급하고 있다.

김경호 광진구청장은 “겨울철 난방 문제는 취약계층의 일상과 직결되는 중요한 부분이다. 한파로 어려움을 겪는 분들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 구민 모두가 따뜻하고 안전한 겨울을 보낼 수 있도록 꼼꼼히 살피겠다”고 말했다.

구는 지난달에도 신용회복위원회 서울‧강원지역본부에서 받은 이불세트를 지역내 저소득층 45가구에 전달한 바 있다.