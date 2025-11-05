- 한국기술사회회장상, 전자신문사장상 동시 수상

인공지능(AI) 기반 디지털 마케팅 전문기업 차이커뮤니케이션(대표: 최영섭)이 ‘AI과학기술혁신대상2025’ (SI-TECH INNOVATION AWARD)에서 대상과 금상을 동시에 수상하며, 한국기술사회회장상과 전자신문사장상을 함께 수여받았다.

AI과학기술혁신대상은 사단법인 한국정보과학진흥협회 및 전자신문이 공동주최하고, 과학기술정보통신부가 후원하는 시상식으로, 인공지능(AI)과 과학문화를 기반으로 혁신 성과와 성장 역량을 입증한 기업과 기관을 선정해 시상한다.

차이커뮤니케이션은 AI 기반의 자동화 마케팅 에이전트 플랫폼인 ‘CH.Ai Agent’로 AI 크리에이티브 섹터 인프라스트럭쳐 아키텍처(Infrastructure Architecture)부문 대상(한국기술사회회장상)을, 미래에셋증권 ‘ZERO the MAX 캠페인’으로 AI 크리에이티브 섹터 온라인 마케팅(Online Marketing)부문 금상(전자신문사장상)을 수상했다.

‘CH.Ai Agent’는 트렌드 분석부터 전략, 제작, 검수, 성과까지 원스톱으로 자동화하는 AI 기반 자동화 마케팅 에이전트 플랫폼으로, 생성형 AI와 광고 심의 AI를 동일 플랫폼 내에서 연동한 국내 최초 사례다. 실제 데이터 기반 학습으로 지속적으로 고도화되는 자가학습 구조를 보유하고 있으며, 효율적인 협업 구조와 비용 절감 효과를 인정받아 높은 평가를 받았다.

또한, 미래에셋증권 ‘ZERO the MAX 캠페인’은 AI 기술을 ‘수수료 0원을 위한 제작비 절감’ 이라는 소비자 혜택으로 재해석해 주목받았으며, AI를 활용한 스토리텔링과 비주얼 크리에이티브를 결합한 창의적 콘셉트로 높은 완성도를 인정받았다. 해당 캠페인은 ‘ICT 어워드 코리아 2025’에서 AI미래혁신분과 그랑프리를 수상한 바 있다.

차이커뮤니케이션 관계자는 “AI와 사람의 협업으로 더 높은 수준의 마케팅 혁신을 만들어가겠다”고 소감을 밝혔다.

차이커뮤니케이션(Chai Communication)은 ‘Digital Pride’를 핵심 철학으로, AI 기반 디지털 마케팅 및 크리에이티브 솔루션을 선도하는 토탈 마케팅 전문기업으로, AI 기술을 중심으로 전략적 기획, 콘텐츠 제작, 플랫폼 구축, 브랜드 커뮤니케이션 등 통합형 솔루션을 제공하며 광고산업의 새로운 변화를 주도하고 있다.