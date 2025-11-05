- “지식재산 전략으로 국가 경제정책을 단단히 지원 할터”…지식재산 생태계, 정부의 산업·기술정책과 연계·개방적 재편

[헤럴드경제= 이권형기자] 김용선 지식재산처장은 5일 정부대전청사 후생동 대강당(대전 서구)에서 취임식을 가졌다.

김처장은 취임사를 통해 ‘지식재산 생태계를 정부의 산업·기술정책과 연계하고 개방적으로 재편해 국가 지식재산 전략이 경제정책의 단단한 한 축이 되도록 하겠다’는 포부를 밝혔다.

이를 위해 ▷명실상부한 정부의 ‘최고 지식재산 책임자’로서 역할을 다하고 ▷AI와 지식재산 데이터를 활용해 첨단기술 확보를 돕고, 해외로의 기술유출은 예방해 ‘기술선도 성장’을 이끈다.

이밖에도 ▷지식재산을 기초로 ‘모두가 함께 성장’할 수 있도록 기술혁신형 기업의 사업화와 스케일업을 지원하며 ▷지식재산이 이끄는 혁신의 온기가 중소벤처기업과 스타트업, 소상공인 모두에 ‘공정한 성장’의 기회가 될 수 있도록 집행력을 강화하고 관련 법령도 개선한다.

마지막으로 ▷아세안, 중동과 같은 신흥시장 개척에 박차를 가하고, 지식재산 선진국과 개도국 간 가교 역할을 다해 지식재산 5대 선진 강국으로서의 위상을 더욱 공고히 한다.

이날, 김용선처장은 직원들에게 “그간의 사업과 제도를 관성적으로 운영하는 기관이 아니라, 현장과 긴밀히 소통하고 새로운 시각에서 정책과 사업을 바라봄으로써 누구도 걸어보지 못한 새로운 길을 함께 개척하고, 우리경제의 ‘진짜성장’을 이끌어 지식재산 행정의 새로운 역사를 써내려 가자”고 말헀다.