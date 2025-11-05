[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 전현무가 대학생 시절 뉴스에 나왔던 사실을 언급했다.

지난 4일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘우리들의 발라드’에서는 ‘싸이월드’라는 키워드로 대결하는 2라운드가 펼쳐졌다.

이날 방송에서는 대결 키워드로 ‘싸이월드’가 등장하자 전현무는 “싸이월드 BGM 전쟁이었다. 도토리를 많이 사야 했다”며 “저는 도토리를 음악 사는 데 다 써서 제 아바타는 대머리에 옷도 안 입고 헐벗고 있었다”고 당시를 떠올렸다.

또 전현무는 “당시에는 ‘길보드 차트’도 있었다. 당시 사람 많았던 신도림역과 영등포역에 테이프 노점상이 있었다. 요즘으로 하면 불법 다운로드다”라고 언급했다.

이에 정재형은 “저작권은 어디에 있었냐”며 궁금해했고 전현무는 “저작권 개념이 없었다”고 답했다.

그러면서 전현무는 과거 자신의 불법 다운로드 장면이 담긴 인터뷰 영상을 언급했다.

전현무는 “인터넷에 제 짤 많이 돌지 않나. 저 대학교 때 불법 다운로드하는 영상. 그땐 그게 문제가 안 돼서 그게 뉴스 인터뷰로 나갔다”고 말했다.

2001년 당시 영상이 공개됐고 25세였던 영상 속 전현무는 “CD나 테이프를 살 필요를 못 느낀다. 요즘은 생일 선물로 CD를 구워서 나만의 프로젝트 앨범을 만들어서 선물을 많이 한다”고 말했다.

이에 정재형은 “불법의 온상이었다”고 놀리자 전현무는 “제가 불법의 온상을 이끌었었다”고 말해 웃음을 안겼다.