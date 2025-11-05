여수시, 남해안 거문도 해역에 ‘벤자리’ 가두리 1만 마리 입식 모니터링

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수시(시장 정기명)는 매년 반복되는 고수온 피해에 선제적으로 대응하기 위해 아열대성 어류 ‘벤자리’ 시험양식을 본격 추진한다고 밝혔다.

벤자리는 일본 남부·동중국해 및 우리나라 남해 일부 해역에 서식하는 아열대성 어류로 28~32℃의 수온에서도 안정적인 성장이 가능하며 횟감 수요가 높아 최근 일본으로부터 수입량이 증가하고 있는 고급 어종이다.

최근 국립수산과학원 아열대수산연구소와 경상남도 수산자원연구소에서 대량 종자생산과 남해안(통영, 거제) 가두리 양식장에서 양식 가능성을 확인한 바 있다.

여수시는 지난 8월 시험양식 추진계획을 수립하고 국립수산과학원 아열대수산연구소 및 남해수산연구소와 협의를 지속한 결과 인공부화 벤자리 종자(4~5g) 1만 마리를 무상 분양받아 지난 10월 거문도 해역 가두리에 입식했다.

한 달여간 모니터링한 결과 벤자리는 먹이 섭취가 활발하고 성장이 비교적 빨라 고수온에 대응할 수 있는 대체 양식품종으로 기대되고 있다.

시 관계자는 “올겨울 월동 적응성까지 면밀히 확인해 내년도 시험양식을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.