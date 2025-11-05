SH, 상생예금으로 200억 예치 이자수익 기반 대출금리 인하 혜택

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 지난 4일 서울주택도시개발공사(SH)와 ‘SH 협력기업 금융지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 5일 밝혔다.

SH는 200억원을 우리은행에 정기예금으로 예치하고 우리은행은 이 예금의 이자수익을 바탕으로 SH 협력기업에 총 400억원 규모의 저금리 대출을 지원한다.

SH와 계약금액 1000만원 이상을 유지 중인 협력기업은 기업당 최대 5억원까지 대출을 신청할 수 있다. 우리은행은 산출된 대출금리보다 1.48%포인트 인하된 금리 혜택을 제공한다. 대출은 다음달 18일부터 전국 우리은행 영업점에서 신청할 수 있다.

우리은행은 이번 협약을 통해 1000여개 SH 협력기업을 지원할 예정이다. 이를 통해 기업의 금융비용을 낮추고 자금 운용 효율성을 높여 ▷건설업계 유동성 안정 ▷지역경제 활성화 ▷중소기업 재무 안정성 제고로 이어지도록 하겠다는 취지다.

이번 협약은 우리금융그룹이 생산적·포용금융에 80조원을 투입하는 ‘미래동반성장 프로젝트’와 연계해 추진됐다.

정진완 우리은행장은 “어려운 경영환경에도 꾸준히 노력하는 협력사에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “실물경제를 뒷받침하는 생산적 금융을 실천해 중소기업, 특히 서울의 행복한 도시 조성을 함께하는 SH 협력사의 지속 가능한 성장을 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.