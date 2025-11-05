[헤럴드경제=장연주 기자] 최근 4년간 퇴직공직자 중 대기업의 러브콜을 가장 많은 받은 것은 국방부 출신인 것으로 나타났다. 그외 경찰청, 검찰청, 금융감독원, 국세청 등 사정기관 출신도 퇴직 후 대기업 취업에 성공했으며, 한화와 삼성, 현대자동차 등 대기업에서 채용이 많이 이뤄진 것으로 분석됐다.

4일 기업분석연구소 리더스인덱스가 인사혁신처에 신고된 2022년 1월~2025년 9월 취업 심사 신청자를 전수조사한 결과, 총 3634명 중 3297명(90.7%)이 영리사기업·협회·공공기관 등에 대해 취업 승인 또는 가능 판정을 받았다고 밝혔다.

퇴직공직자는 공직자윤리법에 따라 취업 제한기간이 있으며 퇴직 전 5년간 속했던 부서 업무와 밀접한 관련이 있는 기관·조직에는 퇴직 후 3년간 취업할 수 없다.

이에 인사혁신처는 퇴직공직자의 취업 예정처와 직무·직위 등을 심사해 취업 가능 여부를 결정하고 그 결과를 공개하고 있다.

대기업 중에 퇴직공직자를 많이 채용한 곳은 한화, 삼성, 현대차 등의 순이었다.

대기업집단(65개 그룹 632명) 중 한화그룹이 11.6%(73명)로 가장 많았다. 이어 삼성(9.3%·59명), 현대차(7.6%·48명), LIG(5.1%·32명), SK(4.4%·28명), 한국항공우주산업(4.3%·27명), 쿠팡(3.8%·24명), LG(3.6%·23명), 카카오(3.2%·20명), 부영(3.0%·19명) 등의 순으로, 이들 10곳이 전체 대기업집단 취업자의 절반 이상(353명)을 차지했다.

특히 퇴직공직자 취업 1위인 한화는 국방부 출신이 28명으로 가장 많았다. 한화에어로스페이스(19명), 한화오션(15명), 한화시스템(13명) 등 방산 계열사에 집중됐다.

삼성은 경찰청(12명) 출신이 가장 많았고, 삼성전자서비스·삼성전자·에스원 등 보안·법무 관련 직군에 분포했다.

이어 현대차그룹은 국방부(11명)와 경찰청(5명) 출신 비중이 높았고 현대로템·현대건설을 비롯해 금융 계열사에서 고문·전문위원 형태가 많은 것으로 분석됐다.

이 밖에 법무법인으로 재취업에 성공한 경우도 활발한 것으로 나타났다.

같은 기간 313명이 로펌업계 취업 명단에 포함됐다. 법무법인 YK(79명·25.2%)에 이어 김앤장법률사무소(50명), 법무법인 세종(31명), 광장(24명), 대륙아주(23명), 율촌(22명), 태평양(21명) 등의 순이었다.

한편, 퇴직공직자 출신 기관별로는 국방부(12.9%)와 경찰청(11.6%)이 두자릿수 비중으로 러브콜을 가장 많이 받은 것으로 나타났다. 이어 검찰청(5.5%), 금융감독원(4.9%), 국세청(4.5%), 산업통상부(3.1%), 대통령비서실(2.7%), 국가정보원(2.2%) 출신 등도 다른 분야로의 진출이 활발한 것으로 조사됐다.