소방관·소방공무원에 6~7일 포장주문 50% 할인

[헤럴드경제=강승연 기자] 한국도미노피자는 소방의 날을 앞두고 소방관 및 소방 공무원에게 포장 피자를 반값에 제공하는 ‘히어로즈데이’를 진행한다고 5일 밝혔다.

도미노피자는 오는 6~7일 이틀간 전국의 소방관과 소방 가족, 소방 근무 일반 공무원을 대상으로 온라인, 오프라인 포장 주문 시 모든 피자(M·L) 50% 할인 혜택을 제공한다.

소방의 날 히어로즈데이 혜택은 소방관 공무원증이나 유니폼, 소방 명시 되어있는 공무원증, 대한소방공제회 로그인 화면을 통한 신분 확인 후 받을 수 있다. 1회 주문 당 2판까지 할인 적용이 가능하다.

도미노피자는 지난달 28일 대한소방공제회에 기부금 5000만원을 전달하기도 했다. 이번 기부금은 순직·공상 소방공무원 및 가족들의 자녀장학금 사업에 사용될 예정이다.

도미노피자 관계자는 “1년 365일 국민들의 생명과 재산을 보호하는 모든 소방 관계자 분들께 조금이나마 힘이 되고자 소방의 날을 앞두고 ‘히어로즈데이’ 이벤트를 진행한다”고 말했다.