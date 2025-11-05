[헤럴드경제=장연주 기자] 생후 3개월된 딸의 복부와 목을 흉기로 여러차례 찔러 살해한 일본의 20대 엄마가 경찰에 붙잡혀 큰 충격을 주고 있다. 이 엄마는 “아기를 죽였다”고 경찰에 신고했으며, 이혼을 협의중이던 남편에게 양육권을 빼앗길 바에는 딸을 죽이고 자신도 죽으려했다고 진술한 것으로 알려졌다.

4일 일본 민영 TBS뉴스 등에 따르면, 이날 경시청은 살인 혐의로 스즈키 사츠키(28·여)를 체포했다.

스즈키는 이날 자택인 도쿄 세타가야구의 한 맨션에서 생후 3개월된 자신의 딸을 살해한 혐의를 받는다.

경찰은 이날 오전 6시30분께 “죄송합니다. 저는 죽지 못했습니다. 아기를 죽였습니다”라는 신고를 받은 뒤 사건 현장에 출동했고, 욕실 욕조 뚜껑 위에 숨져 있는 생후 3개월 된 스즈키 유아 양을 발견했다.

유아 양의 복부와 목에는 10여 곳의 자창(베인 상처)이 있었으며, 욕실 근처에는 스즈키가 사용한 흉기로 보이는 길이 약 16㎝의 칼이 떨어져 있었다고 한다.

자택에는 스즈키와 남편, 유아 양이 살고 있었으며, 사건 당시 남편은 외출중이었다.

스즈키는 경찰 조사에서 자신의 혐의를 인정하면서 “남편과 이혼 이야기가 진행 중이었고, 양육권을 빼앗길 바에는 딸을 죽이고 나도 죽으려 했다”고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 스즈키의 정신상태와 범행동기 등을 조사 중이며, 산후우울증 가능성도 염두에 두는 등 구체적인 사건 경위를 조사 중이다.