[헤럴드경제=민성기 기자] 아일랜드의 스포츠 스타가 의료용 산소 기구인 것처럼 휴대폰 충전 케이블을 코에 꽂은 사진으로 암 투병을 가장해 거액을 속여 챙긴 혐의로 징역 5년 6개월을 선고받았다.

3일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 아일랜드에서 허링(하키와 비슷한 스포츠)계의 마라도나로 불렸던 스타 선수 DJ 캐리(54)가 암 치료비 명목으로 가족과 지인들로부터 34만5000파운드(약 6억5000만원)를 가로챈 혐의로 법정에 섰다.

그는 아이폰 충전 케이블을 코에 꽂은 사진을 피해자들에게 보내 암 치료 중인 것처럼 꾸민 것으로 알려졌다.

캐리는 피해자들에게 병원 치료 중 과다 방사선 노출로 피해를 입었다고 주장했다. 그러면서 보건당국(HSE)을 상대로 소송을 제기했고 곧 100만유로 이상의 배상금을 받을 예정이라며 피해자들에게 돈을 빌렸다.

재판부는 “사기꾼들은 대개 인간의 탐욕을 이용하지만, 캐리는 사람들의 선의를 악용했다”며 “허링 선수로 유명한 그가 선량한 시민들을 속인 악질적인 사기 사건”이라고 지적했다.

그러면서 “그가 왜 이런 일을 저질렀는지는 알기 어렵다”며 “이 사건으로 그의 명성은 회복되기 어려울 것이고 출소 후에도 힘든 삶을 살게 될 것”이라며, 전과가 없고 사회에 기여한 이력이 있다는 점을 고려해 징역 5년 6개월을 선고한다고 밝혔다.

법정에 선 캐리는 두 손을 모은 채 무표정하게 판결을 들은 것으로 알려졌다.

그는 과거 아일랜드 허링계에서 가장 유명한 선수 중 한 명으로, 올아일랜드 우승 5회, 올스타상 9회를 수상한 바 있다. 2006년 은퇴 당시 그는 ‘젊은 세대의 우상이자 허링의 전설’로 불렸다.