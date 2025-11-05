국립백두대간수목원, ‘2025년 지방소멸 대응 유공’ 중소벤처기업부 장관상 수상

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 산림청 산하 한국수목원정원관리원(이사장 심상택) 이 지방소멸 위기 극복에 앞장선 공로를 인정받아 주목받고 있다.

한국수목원정원관리원은 5일, 중소벤처기업부가 주관하는 ‘2025년 지방소멸 대응 유공 포상’에서 국립백두대간수목원이 중소벤처기업부 장관상을 수상했다고 밝혔다.

이번 포상은 인구감소지역 등 지방소멸 우려 지역에서 경제 활성화와 일자리 창출에 이바지한 기관을 격려하기 위해 마련됐다.

국립백두대간수목원은 민·관 협력을 바탕으로 한 다양한 지역 상생 프로그램을 운영하며 높은 평가를 받았다.

주요 성과로는 △지역민 재배 식물을 활용한 축제 및 관광 연계 걷기 행사 추진 △지역 예술인과 협업한 문화행사 및 소상공인 판로 지원 △도시권역 홍보·판매 행사를 통한 지역 자생력 강화 등이 꼽힌다.

특히 지난 10월 열린 ‘백두대간 봉자페스티벌’과 ‘백두대간 가든하이킹’ 행사는 지역 경제 활성화의 대표 사례로 평가된다.

행사 기간 동안 약 9만8000여 명이 수목원을 방문해 봉화군 정주 인구의 3.4배에 달하는 관광객이 몰렸다. 또 지역 소상공인이 참여한 플리마켓은 약 1억 원의 매출을 기록, 지역 농가와 소상공인의 실질적 소득 증대에 기여했다.

이규명 국립백두대간수목원장은 “앞으로도 산림 보전과 지역 상생을 통해 지방소멸에 대응하고, 자연과 사람이 함께 성장하는 지속가능한 모델을 만들어가겠다”고 말했다.

이번 수상으로 국립백두대간수목원은 산림 분야 공공기관의 지역경제 기여 모범사례로 자리매김했다.