[헤럴드경제=김보영 기자] 중국산 식품의 위생 문제가 다시 도마 위에 올랐다. 최근 한 소비자가 냉동해물모듬 제품에서 담배꽁초가 나왔다고 주장해 논란이 일고 있다.

3일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘냉동해물모듬에서 담배꽁초가 나왔다’라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자는 “맞벌이를 하고 있어 늘 바쁘고 피곤해서, 전날 저녁에 먹을 찌개를 미리 끓여 놓고 자곤 한다”며 “그런데 너무 피곤해서 냉동해물 모듬 한 움큼을 늘 다지는데, 그날따라 물에 헹구기만 하고 다지지 않고 채 그냥 풍덩 넣어 끓였다”고 했다.

이어 “남편이 한 그릇 먹고 출근하고 아이들도 한 그릇씩 먹고 등교했다”며 “제가 먹으려고 하다가 이상한 것이 질기게 씹혔다”고 말했다.

그는 “식감이 너무 이상해서 입안에서 꺼내보니, 순두부찌개의 빨간물이 물들어 있었고, 육안으로 식별이 잘 되지 않아 냄새를 맡아보니 니코틴 냄새가 지독하게 났다”며 “싱크대에 가져가서 물에 씻어보니 담배꽁초였다”고 적었다.

함께 공개된 사진에는 담배 필터로 추정되는 물체의 모습이 담겼다. 필터 절단면 중심부가 까맣게 변색돼 있어 실제 담배꽁초로 보인다는 반응이 이어졌다.

작성자는 “담배꽁초에 제 이빨 자국도 났다. 남편, 애들도 다 먹고 간 그 국물이 담배꽁초 국물이었다”라며 “수입처에 전화해 보니 불성실하게 ‘판매처에 가서 물어보세요’라고 하더라. 전 보상도 필요 없고 이런 거 팔지 말라고 하려던 거였다”라고 황당해했다

그러면서 “식약처에 신고하려고 한다. 이런 식품은 대기업도 아니고 작은 소상공인이 수입해서 판매하는 것 같은데 두 번 다시는 중국산 냉동해물모듬을 먹지 않을 것”이라고 다짐했다.

누리꾼들은 “중국산 해물모듬은 믿고 걸러야 한다” “담배꽁초는 진짜 심하다” 등의 반응을 보였다. 또 “제조사(수입처)에 전화하지 말고 곧바로 부정 불량 식품 신고를 해야 한다”는 조언을 남겼다.

한편 이물이 포함된 부정·불량식품이 발견된 경우 통합신고센터 1399에 신고할 수 있다. 접수된 신고는 약 15일 이내 조사 결과가 신고인의 휴대전화 문자메시지로 통보되며 행정처분, 과태료 부과, 고발 등의 조치가 이뤄진다.