ESS 핵심 구성요소 PCS 최신제품 UL 인증 획득 美 수출 위해 UL 인증 필수 LS일렉트릭 300여건 UL 인증 획득

[헤럴드경제=한영대 기자] LS일렉트릭은 에너지저장장치(ESS) 핵심 구성요소인 전력변환장치(PCS) 최신 제품에 대해 ‘UL(보험협회 시험소) 1741’ 인증을 획득했다고 5일 밝혔다.

UL은 전기적 안전과 화재 위험을 평가해 제품 안전성을 시험·인증하는 미국의 비영리 시험기관이다. 미국에서 전기 제품을 판매하기 위해서는 UL 인증을 필수적으로 획득해야 한다. UL 1741 인증은 분산전원 시스템에 적용되는 인증이다.

인증을 받은 제품은 LS일렉트릭이 글로벌 산업용 ESS 시장 공략을 위해 개발한 MSSP의 2.0세대 PCS다. 고출력 환경에서도 안정적인 냉각이 가능한 제품이다. 수냉식 MSSP를 적용할 경우 배터리와 PCS를 동시에 냉각할 수 있어 온도 조절에 용이하다.

LS일렉트릭은 이번 인증 과정에서 캘리포니아, 하와이, 캐나다 등 지역별로 상이한 규제와 인증 요구사항을 동시에 만족시키기 위해 52개 시험 항목을 모두 통과했다.

LS일렉트릭은 북미 시장 진출을 위해 2014년부터 UL 인증을 본격 확보하기 시작했다. 현재까지 획득한 UL 인증만 300여건에 달한다. LS일렉트릭은 이번 인증 획득을 계기로 북미 ESS 시장 공략에 더욱 박차를 가할 계획이다. LS일렉트릭 관계자는 “LS일렉트릭은 현지 인증을 기반으로 대형 발전소용 ESS부터 상업·산업용 ESS까지 다양한 고객층을 겨냥한 맞춤형 솔루션을 확대할 것”이라고 말했다.