약정 만기 고객, 신제품 교체 시 1년간 렌탈료 20% 할인 코웨이 제품 2개 이상 동시 구매 시 6% 추가 할인 제공

[헤럴드경제=최은지 기자] 코웨이가 장기고객을 위해 신제품 재렌탈 시 1년간 렌탈료를 20% 추가 할인해 주는 고객 감사 특별 프로모션을 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 장기고객 감사 특별 프로모션은 오랜 기간 코웨이 제품을 사용 중인 장기고객의 높은 성원에 보답하고 구형 제품을 신제품으로 교체해 사용할 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

기존 장기 가입 고객을 위한 재렌탈 할인 요금제에 추가적으로 20% 할인 혜택을 제공한다. 재렌탈 요금제란 약정 만기 이후 신제품 렌탈 시 일반 렌탈료보다 약 10~15% 할인된 가격을 적용해주는 코웨이의 장기고객 우대 혜택으로, 이번 프로모션과 중복 적용된다.

이번 행사는 기존 제품 렌탈 약정기간이 끝났거나 일시불 구입 후 1년이 지난 고객을 대상으로 한다. 해당 고객이 신제품을 재렌탈 구매하고 기존 제품을 반납하면 1년간 매월 렌탈료를 20% 할인해 준다. 프로모션 적용 신제품은 ▷가정용 얼음정수기 전체 ▷싱글파워 공기청정기 ▷비렉스(BEREX) 모디 매트리스 ▷비렉스 프라임·프라임S 매트리스 ▷비렉스 엘리트 매트리스 ▷비렉스 하이브리드4 매트리스 등이다.

이번 행사는 코웨이 제품을 여러 개 구매할 때 제공되는 동시구매 패키지 할인과 중복 적용된다. 2개 이상 제품을 한 번에 렌탈 신청 시 재렌탈 고객은 6% 추가 할인 혜택이 주어진다.

코웨이 관계자는 “장기간 변함없이 코웨이 제품을 아껴주신 고객들께 감사의 마음을 전하고자 특별 프로모션을 준비했다”며 “이번 기회를 통해 혁신 기술력을 갖춘 최신 제품을 마련하고 한층 진화된 건강한 삶의 가치를 경험하길 바란다”고 말했다.