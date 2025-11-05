부채비율 작년 말 대비 10%p 넘게 낮아져

[헤럴드경제=홍승희 기자] GS건설은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 1485억원으로, 지난해 동기 대비 81.5% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 4일 공시했다. 매출은 3조2080억원으로 작년 동기 대비 3.2% 증가했으며, 순이익은 1221억원으로 같은 기간 1.0% 늘었다.

이날 GS건설의 실적발표에 따르면 GS건설은 3분기 누적 영업익은 3809억원을 기록해 전년 동기(2475억원) 대비 55.0% 증가했다. 3분기 누적 매출은 작년 동기(9조4774억원)와 유사한 9조4670억원을 시현했다.

주택사업과 인프라사업이 모두 성장하며 견조한 실적을 견인했다. 3분기 신규 수주액은 4조4529억원으로, 올해 3분기까지 누적 수주액이 12조3386억원에 이르렀다.

GS건설은 건축주택사업본부에서 ‘쌍문역 서측 도심공공주택 복합사업’(5836억원)과 ‘신길제2구역 재개발 정비 사업’(5536억원) 등이, 인프라사업본부에서 ‘부산항 진해 신항 컨테이너 부두 1-1단계 2공구’(1100억원) 등이 수주 실적을 이끌었다고 설명했다.

특히 3분기 부채비율이 239.9%로, 작년 말 250.0% 대비 10.1%포인트(p) 낮아지며 불확실한 시장 상황에서 점차 안정적인 재무 구조를 구축해나가고 있다는 게 회사측 설명이다.

GS건설은 “사업본부별 원가율의 안정화와 함께 부채비율도 지속해서 감소하고 있다”고 설명했다.