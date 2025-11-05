‘남아공 수출 유망품목·진출 방향’ 보고서

남아공 정부 불린들라 경제계획 추진

주력 산업 중심 수입 수요 확대 전망

힌국무역협회 CI
[헤럴드경제=서재근 기자] 자동차, 철강, 이차전지 등 우리 주력 수출산업에 산업 전환기에 접어든 남아프리카공화국(이하 남아공)이 새로운 수요 창출의 장이 될 수 있다는 전망이 나왔다.

한국무역협회(회장 윤진식)는 5일 발간한 ‘아프리카를 여는 문, 남아공 수출 유망품목 및 진출 방향’ 보고서에서 남아공 정부의 불린들라 경제계획이 올해 7월부터 중앙정부에서 지방정부로 확대되면서 ▷전력망 안정화 ▷산업구조 고도화(자동차·디지털) ▷친환경 전환(수소·재생에너지) 부문의 수입 수요가 확대될 것으로 예상했다.

특히, 석유제품과 기계류 등 남아공의 수입의존도가 높은 품목은 부품 현지화 및 공급망 내재화 움직임이 더욱 빨라질 것으로 전망했다.

보고서는 아프리카 시장 진출의 전진기지로서 남아공에 주목하며 우리나라의 주력 수출품목이 남아공 현지에서 가지는 성장성(수입증가율), 시장성(수입점유율), 잠재성(비교우위)을 BCG Matrix로 비교 분석해 자동차 부품·철강·에너지신산업·첨단신소재 등 4개 산업군 및 24개 세부 품목을 대(對)남아공 수출 유망품목으로 제시했다.

남아공은 아프리카의 연간 자동차 생산량(2024년 118만대)의 절반 이상(60만대)을 담당할 정도로 자동차 제조 기반이 우수해 차체·브레이크·구동축·서스펜션 등 한국산 자동차 부품 수출이 유망할 것으로 예상됐다. 이 외에도 아연도금강판·주석도금박판 등 철강제품, 전기차(EV)·에너지저장장치(ESS)용 이차전지, 절연·경량화 소재인 아크릴계 폴리머 등 특수수지 품목의 수출경쟁력이 높은 것으로 평가됐다.

한국 대(對)남아공 수출유망품목 표 [한국무역협회 제공]
아울러 남아공 내에서 한국과 한국 상품에 대한 인식도 긍정적인 것으로 조사됐다. 남아프리카공화국 대표 경제단체인 BUSA(Business Unity South Africa)는 무협 요하네스버그사무소와의 인터뷰에서 “한국은 첨단 기술력과 합리적 가격을 바탕으로 에너지·자동차·배터리 등 주력 산업에서 경쟁력이 있을 뿐만 아니라 화장품·식품 등 소비재 분야에서도 시장진출 기회가 넓어지고 있다”고 평가했다.

다만, 보고서는 현지에 진출한 우리 기업들은 공공 입찰부터 현지인 고용까지 기업 의무를 포괄적으로 규정한 흑인경제역량강화법(BBBEE), 엄격한 노동·환경 규제, 복잡한 수입·관세 정책, 비자 발급 등 행정절차 지연에 따른 경영 불확실성 등을 애로 요인으로 꼽았다. 아울러 현지 수입시장에서 압도적 우위를 가진 중국(2024년 수입점유율 21.5%, 1위)과의 치열한 가격 경쟁도 지속적인 극복 과제로 제시했다.

옥웅기 무역협회 수석연구원은 “아프리카에서 가장 제도화되고 개방된 국가 중 하나인 남아공은 아프리카 시장 진출의 관문”이라며 “우리나라는 에너지·자동차·배터리 등 주력 산업을 중심으로 민관이 함께 남아공의 공공 인프라 프로젝트(PPP)에 참여하는 등 남아공 산업 및 에너지 전환의 전략적 파트너로서의 역할을 정립해야 한다”고 강조했다.


