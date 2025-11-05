10일부터 노량진청사 임시 공영주차장 대상 정식 운영…상권 이용객 최대 1시간 30분 무료 주차

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)는 노량진 상권 활성화와 도심 내 주차 불편 해소를 위해 ‘주차요금 모바일 할인시스템’을 도입한다.

대상은 노량진청사 임시 공영주차장(옛 동작구청, 장승배기로 161)으로 ▲가족배려 9면 ▲전기차 2면 ▲장애인 4면 ▲일반 71면 등 총 86면이 마련돼 있다.

구는 본격적인 운영에 앞서 현수막 게시 및 대면 홍보를 통해 상권 내 참여 점포를 모집하고, 서버 계정을 부여하는 등 사전 준비를 마쳤다.

아울러 주민 이용 편의를 높이고자 차량차단기 3대, 무인정산기 2대 등 노후화된 주차 관제 장비를 교체했다.

해당 주차장은 시범운영 기간인 11월 2일부터 9일까지 무료 개방되며, 오는 10일 시스템 정식 개시와 함께 요금할인이 적용된다.

요금은 5분당 250원으로 노량진 청사 방문객은 최대 1시간, 상권 이용객은 최대 1시간 30분까지 무료 주차가 가능하다.

청사 입주시설 및 상권 내 점주는 모바일 기기를 활용해 직접 고객에게 할인 혜택을 제공할 수 있다.

운영시간은 24시간 연중무휴로, 구는 지속적인 관리·감독을 통해 안전하고 쾌적한 주차 환경을 조성해 나갈 계획이다.

이용 관련 자세한 사항은 동작구시설관리공단 또는 동작구청 주차관리과로 문의하면 된다.

박일하 동작구청장은 “이번 모바일 할인시스템 도입을 통해 주민과 상인, 방문객 모두가 편리하게 이용할 수 있는 주차 공간을 만들 것”이라며 “앞으로도 주차 편의 개선과 지역 경제 활성화를 위한 지원 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.