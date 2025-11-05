[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구사이버대는 최근 본교에서 ㈜디지티모빌리티(DGT 모빌리티, 대표이사 이시혁)와 상호 교류 및 홍보 협력을 통한 공동 발전을 도모하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약식에는 대구사이버대 이근용 총장을 비롯해 박상희 교학처장, 도진우 사무처장, 김천수 평생교육원장이 참석했으며 ㈜디지티모빌리티에서는 이시혁 대표이사, 김영만 부의장, 나성진 팀장, 권진범 매니저가 자리했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲㈜디지티모빌리티의 가맹사 구성원, 임직원 및 가족이 대구사이버대 입학 시 산학협약 장학금 지원 ▲대구사이버대 장애인 사이버 평생학습 플랫폼 홍보 협력 ▲상호 마케팅 및 홍보 활동 지원 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

이근용 대구사이버대 총장은 “이번 협약은 교육기관과 지역 대표 모빌리티 기업이 서로의 강점을 공유하며 상호 브랜드 가치를 높이는 뜻깊은 계기”라며 “앞으로도 다양한 산업 분야와 협력해 미래형 교육 생태계를 확장해 나가겠다”고 밝혔다.

이시혁 대표이사는 “㈜디지티모빌리티는 이번 협약을 통해 모빌리티 광고 플랫폼 사업과 교육복지 프로그램을 연계해 지역사회와 함께 성장하는 새로운 상생 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.