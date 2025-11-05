[헤럴드경제=장연주 기자] 중국의 한 30대 남성이 늘씬한 각선미로 온라인에서 화제를 모으면서 레깅스·스타킹 브랜드들의 러브콜까지 받아 화제가 되고 있다.

4일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 후베이성 우한 출신의 쉬 씨(31)는 키 177㎝, 몸무게 60㎏으로 최근 여성 못지 않은 긴 다리로 주목받으며 인기를 끌고 있다.

그는 사회관계망서비스(SNS) 팔로워 약 1만5000명을 보유하고 있으며, 짧은 치마나 여성 의류를 입고, 때로는 가발을 쓰고 등장해 자신의 각선미를 뽐내는 영상이나 춤추는 영상 등을 올리고 있다.

해당 계정은 아내와 함께 관리하고 있으며, 아내는 남편의 이 같은 활동을 적극 지지할 뿐 아니라 평소에도 그의 다리를 부러워하는 것으로 알려졌다.

쉬씨는 “내 다리로 돈을 벌 줄은 상상도 못했다”며 “어린 시절부터 마른 체형이었고, 다리가 예쁘다는 말을 자주 들었지만 그 당시엔 놀림처럼 느껴졌다”고 밝혔다.

그는 또 “일각에서는 다리를 늘리는 필터를 쓴 거 아니냐는 의혹을 제기하지만, 필터를 쓴 적도 특별히 다리 운동을 한 적도 없다”며 “이 다리는 어머니로부터 물려받은 유전 덕분”이라고 부인했다.

그가 모델 활동을 하게 된 계기는 과거 광고회사 디자이너로 일하던 중 회사가 스타킹 브랜드 광고를 맡으면서다. 당시 그는 상사로부터 “모델 고용 비용을 아껴야 한다. 네가 직접 모델이 돼줘”라는 부탁을 받았다.

그런데, 그가 모델로 참여한 사진의 결과물은 훌륭했다. 광고 의뢰인조차 다리 모델이 남성이라는 사실을 눈치채지 못했다고 한다.

이후 회사가 파산하자 쉬씨는 집에서 아이를 돌보면서 SNS 활동을 시작했다. 그렇게 유명해진 쉬 씨는 레깅스, 스타킹, 바지 등 많은 브랜드의 협업 제안을 받게 됐다.

다만, 그는 협업을 통해 벌어들인 수익은 공개하지 않았다.