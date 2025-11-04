[헤럴드경제=고승희 기자] 유흥업소 출입으로 논란이 커진 뮤지컬 배우 김준영(35)이 현재 출연 중인 두 편의 작품에서 모두 하차한다.

소속사이자 공연제작사 HJ컬처는 “소속 아티스트와 관련해 발생한 사안으로 관객 및 관계자 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다. 김준영 배우는 출연 중인 모든 작품에서 하차한다”고 밝혔다.

앞서 김준영은 한 식당을 방문한 뒤 자신의 SNS에 영수증을 올렸다가 게시물을 삭제했다. 이 영수증엔 여성 이름과 금액이 적혀 있어 유흥업소 출입 의혹이 불거졌다.

소속사 측은 “배우에게 어떠한 불법 행위도 없었음을 명확히 밝힌다”며 의혹은 ‘사실 무근’이라는 입장을 분명히 했다.

그러면서 “무분별한 억측과 확인되지 않은 정보의 확산, 과도한 확대 해석을 자제해다라”며 “악의적인 허위정보 유포 및 명예쉐손 등으로 법적 조치를 취하겠다”고 했으나, 논란이 커지자 결국 김준영의 활동 중단을 결정했다.

HJ컬처는 “해당 배우가 여러 작품에 출연 중이었기에 제작사 및 관계자들과 신중한 협의가 필요했다”며 “최종 결정을 안내드리기까지 시간이 소요된 점 사과드린다”고 했다.

김준영은 뮤지컬 ‘사랑은 비를 타고’로 2018년 데뷔, 현재 뮤지컬 ‘라흐마니노프’와 연극 ‘아마데우스’에 출연 중이었다. 또 뮤지컬 ‘이터니티’와 ‘존도우’ 출연을 앞두고 있었다.