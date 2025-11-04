오케스트라 ‘가을 대전’ 체코필 명장 비치코프가 그린 ‘나의 조국’ 완전히 다른 음악 차이콥스키 5번 “원조의 위엄, 올해 최고의 연주” 찬사

[헤럴드경제=고승희 기자] ‘다라디라다라단’

8분의 6박자, 7개의 음표가 플루트의 맑은 목소리를 타고 나오자마자, 8분 쉼표가 하나 등장한다. 쉬는 둥 마는 둥 숨을 고른 뒤 스타카토로 현을 퉁기는 소리. 눈앞으로 슈마타 어딘가에 자리한 작은 두 개의 샘이 그려진다. 원시림에 둘러싸인 신비로운 그곳에서 떨어진 물방울로부터 시작된 거대한 강 ‘블타바’. 곧이어 퍼스트 플루트가 반복되는 음표에도 팔색조 배우를 보듯 다른 색채를 겹겹이 쌓는다. 시작과 동시에 관객은 안달이 난다. 순식간에 지나간 두 마디와 함께 그 유명한 선율이 등장할 때를 기다린다. 스메타나의 ‘나의 조국’ 2곡 ‘블타바’. 세묜 비치코프가 지휘하는 체코필하모닉의 ‘나의 조국’. 체코의 독립기념일(10월 28일)에 한국에서 이 곡이 울려 퍼졌다.

명장의 손맛은 달랐다. 무엇을 상상했든, 얼마나 기대했든 그 이상이었다. 올가을 본격적인 닻을 올린 최정상 오케스트라의 내한 ‘빅 매치’가 시작됐다. 지휘자 정명훈이 이끈 라스칼라 필하모닉부터 런던필, 홍콩필을 거쳐 체코필, 로얄콘세르트헤바우, 베를린필, 빈필로 이어지는 여정이었다.

비치코프와 체코필의 내한은 여러 이유에서 기대감이 큰 공연이었다. 지난 2023년 한국을 찾았을 당시 한국 공연에 대한 관객 만족도가 워낙 높았던 데다, 이번엔 이틀의 공연 프로그램이 음악 애호가들을 사로잡기에 충분했다. 체코의 DNA이자 심장 같은 곡인 스메타나 ‘나의 조국’을 체코필이 연주한다는 점, 비치코프가 소년 시절부터 사랑한 차이콥스키 교향곡 5번을 들려준다는 점에서 놓치기 힘든 대진표의 주역이었다. 워낙 화려한 공연이 즐비했으나, 특별한 기획이 눈에 띄는 공연이었다.

먼저 금세기 최고의 명장 중 한 몇으로 꼽히는 비치코프가 이끈 이틀의 공연은 그 어떤 찬사로도 부족했다. 이미 전문가들 역시 ‘역대 최고의 공연’이라고 찬사를 보내고 있다. 유튜브 채널 ‘일구쌤’을 운영하는 프루티스트 김일구는 “가끔 이런 공연을 만날 수도 있지만 평생 못 만날 수도 있는 공연”이라고 했고, 음악 칼럼니스트 유정우는 첫날 공연인 ‘나의 조국’에 대해 “이게 바 원조의 위엄이자 올해 최고의 연주”라고 했다.

이번 공연이 특별했던 것은 체코필에게 ‘영혼과도 같은 곡’인 ‘나의 조국’을 한국에서 들을 수 있었다는 데에 있다. 체코필이 한국에서 이 곡을 연주하는 것은 이번이 처음이다. 게다가 올해는 ‘브셰흐라드’와 ‘블타바’가 초연된지 150주년이 되는 날이다.

‘나의 조국’은 스메타나가 1873년부터 1880년까지 여섯 개의 곡을 써내려간 교향시다. 프라하 인근 고성인 ‘비셰흐라드’를 다루는 첫 곡을 시작으로 멜로디만 들어도 모두가 고개를 끄덕일 ‘블타바’, 신화를 다룬 ‘샤르카’, 보헤미아의 아름다운 자연을 노래한 4곡 ‘보헤미아의 숲과 초원에서’, 후스 전쟁을 담아낸 ‘타보르’와 ‘블라니크’로 구성했다.

스메타나는 특히 첫 곡인 ‘비셰흐라드’를 작곡할 당시부터 귀가 들리지 않았고, 두 번째 곡인 ‘블라타’를 쓸 때는 아무 소리도 듣지 못했다. 개인적 고통에 더해 오스트리아-헝가리 제국의 지배를 받을 당시의 체코를 담아낸 만큼, 이 거대한 교향시는 비극과 울분, 격정이 뒤섞인 감정의 총체이자 그것을 딛고 서려는 체코 그 자체라 해도 과언이 아니다.

‘나의 조국’은 하프의 선율로 시작한다. 흔히 하프를 연주할 때 낭만과 서정이 뒤섞인 소리를 상상하기 쉽지만, 체코필은 달랐다. ‘나의 조국’에선 단단하고 옹골차게 시작해 여러 악기들이 군더더기 없는 소리를 쌓으며 본격적인 여정을 시작한다.

비치코프 음악의 매력은 ‘쪼는 맛’과 ‘밀당’(밀고 당기기), 수많은 음표마다 다른 색을 입히는 생동감이다. 박자의 변화가 물 흐르듯 유연하게 이뤄지다가도 급격하게 변모하는 그 모든 과정을 단지 템포만이 아닌 선율로도 만드니 음악은 상당한 입체감을 입었다. 게다가 오케스트라 모든 악기군의 소리가 생생하게 살아있었고, 각각의 악기는 뒤로 숨거나 빠지지 않고 각자의 소리를 냈다. 각 악기군이 돋보이면서도 서로가 소리를 쌓을 땐 조화로운 앙상블이 이뤄지다 거대한 울림을 만들어낸다. 이 모든 것이 놀라운 경험이었다.

‘나의 조국’ 안에선 ‘블타바’가 슈퍼스타로 자리하지만, 이번 공연에선 어느 한 곡도 버릴 수 없었다. 1곡보다 2곡이, 2곡보다 3곡이, 3곡보다 4곡, 5곡, 6곡이 더 벅찬 순간을 만들어냈다. ‘블타바’가 만들어내는 환상적인 리듬의 향연과 딱 맞아떨어지는 타이밍은 카를교를 유유히 흐르는 블타바 강의 일렁이는 물결을 떠올리게 했다. 그 뒤로 등장하는 세 번째 곡 ‘샤르카’에선 체코필이 만들어내는 현의 질감이 독특하게 들렸다. 절도와 절제의 품격이 인고처럼 느껴지다가도 대담하게 밀어붙이는 활 끝에선 확신이 느껴졌다.

네 번째 곡을 시작하기에 앞서 땀을 훔친 비치코프는 음악을 열며 다시 공연장을 보헤미아의 숲 어딘가로 바꿔놓았다. 전열을 가다듬은 뒤 시작된 음악은 찬란하고 황홀한 체코의 풍광이 고스란히 펼쳐졌다. 특히 현악 파트가 연주를 이어갈 땐 보헤미아 숲이 끊임없이 속삭이는 것만 같은 착각이 들었다. 찬송가 선율이 속속 들어있는 연작인 ‘타보르’와 ‘블라니크’에선 일사불란하게 맞아떨어지는 팀파니, 현악 사운드의 쾌감이 찾아왔다. 흐트러짐 없이 만들어가는 음악은 마치 체코에 찾아올 독립의 그날을 되새기는 듯 했다. 끝끝내 승리하리라 믿어 의심치 않는 역동의 선율과 코랄로 마무리되자, 다짐이자 염원이었던 스메타나의 결기가 체코필과 만나 한국에서 다시 피어났다.

류태형 음악평론가는 ‘나의 조국’에 대해 “비치코프가 지휘하는 체코필의 ‘나의 조국’ 전곡은 감격적이었다”며 “피부에 와 닿는 듯 중저음이 살아있는 체코의 사운드는 방부 처리된 듯 거리마다 옛 발자취가 남아있던 프라하를 고스란히 소환했다”고 평했다.

장장 80여분의 대서시를 마친 다음 날엔 첼리스트 한재민이 협연한 드보르자크 첼로 협주곡과 차이콥스키 교향곡 5번이 이어졌다. ‘나의 조국’의 여정을 마무리했기에 가벼운 마음으로 이날의 공연을 찾은 관객이 많았을지도 모르겠다. 하지만 이날의 공연은 그동안 들어온 그 어떤 차이콥스키 교향곡 5번과도 달랐다.

이틀의 공연을 통해 다시금 확인한 것은, 명장 비치코프의 엄청난 재능이다. 전문가들은 비치코프에 대해 “어떤 교향곡, 협주곡을 연주해도 최고의 음악으로 만든다”고 말한다. 한국에서 열린 이날의 공연은 세간의 평이 어김없이 증명된 순간이었다.

우화적으로 들리면서도 비관적인 ‘운명의 선율’이 목관으로 시작하는 이 곡은 차이콥스키가 혼돈의 시간을 보낼 때 만들어졌다. 비극적인 결혼, 끊임없이 찾아온 위기와 갈등으로 불안한 날들을 보낸 차이콥스키의 내면을 담은 듯한 곡의 서사가 이날 체코필과 비치코프의 손끝에서 살아났다.

1악장에선 너무도 자연스럽게 물 흐르듯 이어지는 선율의 흐름 위에서 비치코프는 차근차근 구조를 만들어가며 웅장하고 풍성한 사운드를 만들어갔다. 호른이 주인공이 되는 2악장에 접어들면 우아하고 온화한 색채가 깊이를 더했다. 슬픈 노래를 부르듯 읊조리는 호른과 현악기의 따뜻한 대화가 만들어내는 위로는 예상치 못한 ‘습격’과도 같았다. 3악장으로 들어서면 바순과 플루트가 독특한 리듬을 만들어냈다. 왈츠의 우아함을 잃지 않았고, 악절을 넘나드는 프레이즈가 입체적이면서도 몽환적인 풍경을 만들어냈다. 4악장에 들어서자, 풍성하면서도 겹겹이 사연을 쌓은 저음 군단과 팀파니의 정교하고 위엄있는 템포가 체코필이라는 악단의 정교한 조직력을 보는 듯했다.

허명현 음악 평론가는 “차이콥스키 교향곡이 자주 연주된 가을이었는데, 그중 가장 압도적인 연주였다”며 “통제된 음악 속에서 그 사이로 흘러나오는 체코필 고유의 사운드가 고풍스럽고, 특히 2악장에서 악기들이 돌아가며 노래를 부르는 장면은 오케스트라의 색채를 만끽할 수 있었던 순간이었다”고 했다. 류태형 평론가는 “쌉싸래한 재료 그대로의 손맛을 담은 음악에선 잔재주 없이 아첨하지 않는 태도를 봤다. 총주에서는 놀랄 만큼의 음량이 인상적이었다”며 “비치코프와 체코필의 차이콥스키 5번은 끝맛이 개운했다”고 말했다.

앞서 홍콩필과 런던필이 이 곡을 연주했지만 체코필은 두 악단의 색깔과도 달랐다. 허 평론가는 “비치코프는 옛날 스타일의 차이콥스키 연주로 고풍스러운 멋을 잘 살린 반면, 최근 한국에 왔던 런던필과 가드너는 비교적 모던한 차이콥스키를 선보였다”고 했다.

둘째 날 공연엔 앙코르도 있었다. 드보르자크의 ‘슬라빅 댄스’와 브람스의 ‘헝가리안 댄스’였다. 첫 선율부터 완전히 ‘다른 세계’를 펼쳐낸 비치코프와 체코필의 마지막 인사였다. 비치코프는 이번 공연에 프라하에서 그의 포디움을 들고 왔다. “익숙한 편안함” 때문에 늘 들고 다닌다고 했다. 오랜 시간을 품은 듯한 붉은 빛깔 나무의 포디움 안에 선 비치코프의 모습과 그의 우아한 지휘 테크닉을 보는 재미도 쏠쏠한 시간이었다. 이번 아시아 투어의 종착지였던 한국에서의 공연을 마치며 단원들과 지휘자도 그간의 여정을 이야기하며 서로에게 고마운 마음을 전했다. 몇 번이나 커튼콜을 마친 뒤 비치코프는 이틀 내내 관객과 만나 사인회를 가졌다. 체코필하모닉의 악장은 커튼콜을 마친 뒤, 무대를 떠나는 마지막 순간까지 관객을 향해 허리를 깊이 숙여 인사했다. 다른 악단에선 본 적 없던 모습이었다.