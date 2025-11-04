디지털 캠퍼스 전환 지원, 지역화폐 동백전 활성화 등 협력

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK부산은행은 지난 3일 부산과학기술대학교와 ‘지역과 대학의 동반성장을 위한 상생 업무협약’을 체결했다고 4일 밝혔다.

부산과학기술대 총장실에서 있은 이번 협약은 지역대학의 경쟁력을 높이고 지역경제 활성화를 지원하기 위해 진행하는 상생 파트너십으로 대동대학교, 동아대학교, 동의과학대학교, 신라대학교에 이어 다섯 번째로 체결됐다.

협약에 따라 양 기관은 ▷디지털 캠퍼스 전환 지원 ▷지역화폐 동백전 활성화 ▷교직원·외국인 유학생 금융 편의성 확대 ▷산학협력기업 금융지원 등 다양한 분야에서 협력을 강화하기로 했다.

특히 BNK금융그룹이 추진 중인 ‘모바일 전용 대학생 스마트캠퍼스 플랫폼(캠퍼스락)’을 BNK시스템과 협업해 부산과학기술대학교에 도입할 예정이다.

캠퍼스락은 ▷모바일 학생증 ▷전자출결 ▷학사행정 ▷커뮤니티 기능을 하나의 앱으로 통합해 제공하는 플랫폼으로 대동대, 동아대, 울산대, 동의과학대 등에 이미 구축돼 운영 중이다.

이번 협약을 통해 부산과학기술대학교 재학생은 디지털 학습환경 개선은 물론 ‘고메부산’, ‘라이프’ 등 지역과 연계된 BNK만의 특화 콘텐츠도 ‘캠퍼스락’을 통해 이용할 수 있게 된다. 또 부산시가 추진 중인 동백전 시민플랫폼 활성화에도 적극 협력하기로 했다.

부산은행 이주형 디지털금융그룹장은 “대학교육의 과학시대를 선도하는 부산과학기술대학교와 함께하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 부산은행은 지역대학과의 협력 체계를 확대하고 청년인재 양성과 지역 경제 활성화를 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.