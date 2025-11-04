선착장 고무완충재 접안 중 경미한 충격

[헤럴드경제=한지숙 기자] 한 달간 정식 운항을 멈췄던 한강버스가 재개 3일 만에 접안 중 충격으로 여의도 선착장 내 스타벅스 매장을 정전시켰다.

4일 서울시와 뉴스1 보도에 따르면 전날 오전 11시 50분쯤 선착장에 접안하던 한강버스 선박의 충격으로 여의도 선착장 스타벅스 3층 매장 내 스위치 일부가 작동하지 않아 내부 조명 전원이 꺼졌다.

스타벅스 측은 오후 2시 30분쯤 수리업체에 신고했고, 이후 오후 6시 30분쯤 매장 조명 전체의 약 3분의 2가량의 전원이 복구됐다. 그러나 한강이 보이는 창가 쪽 조명 일부는 영업 종료 후 복구했다.

서울시 관계자는 “선착장은 충격방지용 방현재(고무 완충재)가 설치됐으나, 접안용 줄을 당기는 과정에서 평소보다 충격이 컸던 것으로 보인다”며 “선착장과 선박이 직접 부딪친 것은 아니고 방현재를 통해 완충이 이뤄졌다”고 말했다. 또 접안 과정에서 충격이 전혀 없을 수는 없으며, 방현재 접촉 시 일정 수준의 충격은 항상 있다고 설명했다.

시는 이번 사례를 매장 내부 인테리어 전기라인 문제로 추정했다. 편의점과 BBQ 등 선착장 내 다른 입점 점포에선 이상 사례가 보고되지 않아서다.

시는 향후 방현재 점검과 선박 접안 교육을 강화해 유사 사례 재발을 방지할 방침이다.

한강버스는 지난 9월 29일부터 약 한 달간 안전성 확보와 품질 개선을 위해 무탑승 시범운항을 한 바 있다. 1일 오전 9시부터 시민탑승 운항을 재개했으며, 내년 3월까지 잠실과 마곡 선착장에서 오전 9시부터 오후 9시 37분(막차 도착 기준)까지 이용할 수 있다. 주중·주말 1시간 30분 간격으로 하루 16회 운항한다.