[헤럴드경제=박준환 기자]고양특례시(시장 이동환)가 장애인들이 사회에 참여하고 경제적으로 자립할 수 있는 기회를 확대하기 위해 ‘2026년 장애인 일자리 참여자’를 모집한다고 4일 밝혔다.

지원 자격은 고양시에 주민등록이 되어 있는 18세 이상의 미취업 상태의 등록 장애인으로, 서류접수 및 면접심사를 거쳐 최종 합격자를 선발할 예정이다.

서류 접수는 11월 17일부터 19일까지(10:00~17:00, 점심시간인 12:00~13:00에는 접수불가)이며, 고양시청 백석 별관(일산동구 중앙로 1020) 1층 회의실에서 진행된다.

접수는 필수서류 및 개인별 선택서류와 신분증을 지참해 본인이 직접 방문해야한다.

장애인일자리 유형별로 선발인원은 ▷전일제 74명 ▷시간제 43명 ▷복지일자리 131명 이렇게 총 248명이다.

선발된 참여자는 2026년 1월 1일부터 12월 31일까지 동 행정복지센터, 공공기관, 사회복지 시설 및 단체 등 장애인의 능력과 특성에 맞춘 업무 보조를 담당하게 된다.

자세한 사항은 시 누리집(홈페이지) 채용공고 게시판에서 확인할 수 있다.