유아·부모 1,000여 명 참여… 탄소중립·생명살림 주제로 다양한 체험 진행

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 가을 햇살이 포근하게 내리쬔 4일, 영주시 아지동 ‘너랑나랑 유아숲체험원’이 아이들의 웃음소리로 가득 찼다.

이날 영주시가 지원하고 (사)한국숲유치원협회 경북지회 영주분회가 주관한 ‘가족의 숲’ 행사에는 가족 단위 참가자 1,000여 명이 참여해 자연 속에서 특별한 하루를 보냈다.

이번 행사는 ‘탄(탄소중립)·생(생명살림)·숲(숲체험)’을 주제로 열렸다.

유아의 전인적 성장과 가족 간 유대감 강화를 위한 ‘유아숲 프로그램 지원사업’의 일환으로, 참가자들은 자연의 변화와 생명의 소중함을 직접 체험하며 탄소중립 실천의 의미를 배웠다.

현장에서는 나뭇잎 관찰, 흙그림 놀이, 장작놀이, 천놀이, 목공예 체험 등 다양한 프로그램이 운영됐다. 아이들은 숲속에서 뛰놀며 즐겁게 지냈고, 부모들은 자녀와 함께 놀이에 참여하며 가족 간 유대감을 다졌다.

행사에 참여한 김모 어린이(아트어린이집)는 “엄마, 아빠랑 숲에서 놀아서 정말 재미있었다. 또 오고 싶다”고 말했다.

유정근 영주시장 권한대행은 “가족의 숲 행사는 아이들이 자연과 교감하고, 부모가 함께 참여하며 가족 간 유대감을 키울 수 있는 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 시민들이 자연 속에서 즐겁고 건강한 여가를 보낼 수 있도록 다양한 숲 체험 프로그램을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 아지동 너랑나랑 유아숲체험원은 2018년 총사업비 2억 원을 투입해 2만㎡ 규모로 조성됐다.

2019년 개원 이후 유아들이 숲속에서 자연의 소중함을 배우며 성장할 수 있도록 다양한 숲 체험 프로그램을 운영하고 있다.