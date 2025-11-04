11월 5일 오전 10시부터 마포구 평생학습포털에서 참여자 선착순 신청 접수 김현정 앵커 사회로 박강수 마포구청장과 오은영 박사가 함께하는 효 토크콘서트 오은영 박사 특별 강연은 ‘가족 안에서 진짜 소통, 서로를 이해하는 법’ 주제로 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 11월 5일 오전 10시부터 정신건강의학과 전문의이자 의학박사인 국민 멘토 오은영 박사와 함께하는 ‘효(孝) 소통 클래스’ 참여자 500명을 선착순 모집한다.

‘마포 효도학교 5기’로 진행되는 ‘효(孝) 소통 클래스’는 가족의 의미를 재조명하고 세대 간 마음을 잇는 따뜻한 소통의 장으로, 11월 29일 오전 10시 마포구청 대강당에서 열린다.

이번 행사는 ‘효 토크콘서트’와 오은영 박사의 특별 강연으로 구성되어, 공감과 위로가 어우러진 의미 있는 시간을 선사할 예정이다.

강연에 앞서 열리는 ‘효 토크콘서트’는 CBS 시사프로그램 ‘김현정의 뉴스쇼’ 진행자이자 저서『뉴스로 세상을 움직이다』로 잘 알려진 김현정 프로듀서 겸 앵커가 사회를 맡는다.

토크콘서트에는 박강수 마포구청장과 오은영 박사가 참여해, ‘2025년, 가족은 무슨 의미일까?’라는 질문을 중심으로 세대와 가족의 가치에 대해 진솔하게 이야기를 나누며 구민들과 따뜻한 대화를 나눌 예정이다.

이어지는 강연에서는 오은영 박사가 ‘가족 안에서의 진짜 소통, 서로를 이해하는 법’이라는 주제로, 오랜 임상 경험을 바탕으로 한 깊은 통찰과 따스한 언어로 가족 간의 갈등을 풀고 마음의 벽을 허무는 법을 전한다.

MBN 오은영 스테이, MBC 오은영 리포트-결혼지옥/알콜지옥, 채널A 요즘 육아 금쪽같은 내 새끼 등 다양한 방송에서 국민적 공감을 이끌어온 오은영 박사의 강연은 가족의 소중함을 일깨우는 뜻깊은 시간이 될 것으로 기대되고 있다.

‘효(孝) 소통 클래스’ 참여 신청은 마포구민 누구나 가능하며, 마포구 평생학습포털에서 하면 된다.

자세한 사항은 마포구청 평생학습과로 문의하면 안내받을 수 있다.

박강수 마포구청장은 “마포 효도학교는 세대 간 이해와 가족의 의미를 되새기는 마포구의 평생학습 브랜드로 자리 잡았다”며 “오은영 박사와 함께하는 이번 강연이 가족 간의 소통과 공감의 가치를 느낄 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.