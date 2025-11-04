중국, 미국과 무역전쟁 1년 휴전 미국산 대두 이어 밀 구매도 추진

[헤럴드경제=김수한 기자] 미국과의 무역전쟁을 1년간 휴전하기로 한 중국이 미국산 대두에 이어 1년여 만에 처음으로 밀 구매에도 나선다고 블룸버그 통신이 3일(현지시간) 보도했다.

블룸버그는 익명의 소식통을 인용해 중국의 주요 곡물 수입업체가 지난 주말 새 다음달부터 내년 2월 사이 선적될 미국산 밀 화물에 대해 문의했다고 전했다.

이같은 소식에 시카고 선물시장에서 밀 가격은 2.1% 상승하며 석 달 만의 최고치를 기록했다.

시장조사업체 애그리소스에 따르면 중개업자들은 중국 측이 지난주 후반 미국산 밀 품종에 관심을 보였다며 이는 ‘미국에 대한 선의의 제스처’라고 전했다.

애그리소스는 중국 측 구매량을 24만∼40만t으로 추정하면서 중국에 큰 경제적 이득이 되지는 않을 것으로 평가했다.

미 농무부에 따르면 중국이 미국산 밀을 구매한 것은 작년 10월 초가 마지막이었다.

중국의 전체적인 밀 수입량 역시 올해 1∼9월 작년과 견줘 3분의 1 이하로 줄었다. 이는 수요 부진과 공급 과잉에 대응해 중국 당국이 자국 농산물 가격을 부양한 결과로 풀이된다.

미중은 지난달 30일 부산에서 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 국가주석이 정상회담을 한 뒤 무역전쟁 휴전에 합의했고, 이어 중국은 미국산 대두 구매를 재개했다.

백악관도 주말 새 베이징이 미국산 농산물에 자국 시장을 개방하기로 약속했다고 발표했다. 중국 역시 정상회담 뒤 농산물 무역을 확대하기로 미국과 합의했다고 발표했지만 구체적인 사항은 밝히지 않았다.

금융서비스 업체 스톤X의 수석 원자재 이코노미스트 알란 수더만은 “이상한 점은 중국 당국이 거의 아무것도 말하지 않는 와중에 이 거래와 관련한 대부분의 정보가 백악관에서 나온다는 것”이라고 말했다.