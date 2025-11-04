11월 6일부터 8일까지 100개 전통시장에서 진행

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 ‘전통시장 온누리상품권 환급행사’를 오는 6일부터 8일까지(오후 1시30분~5시30분까지) 사흘간 부산 지역 100개 전통시장(87개 환급장소)에서 개최한다고 4일 밝혔다.

이번 행사는 지난 6월 열린 1차 행사에 이어 소비 진작과 전통시장 활성화를 위해 추진된다. 1차 행사에는 3만5000여명이 참여, 총 22억6000만원의 매출을 기록하며 전통시장 상인과 시민 모두로부터 긍정적인 호응을 얻었다.

시는 소비자가 부담 없이 혜택을 누리며 자연스럽게 추가 구매로 이어질 수 있도록 2차 행사에서는 환급 혜택을 한층 강화했다. 행사 기간 동안 전통시장 내 행사점포에서 ▷4만원 이상 구매 시 1만원 ▷7만원 이상 구매 시 2만원을 온누리상품권으로 환급받을 수 있다. 하루 최대 2만원, 행사 기간(3일간) 동안은 최대 6만원까지 지원된다.

또 1차 행사와 달리 이번에는 동일 시장 내 사흘간의 영수증 누적 합산이 가능해 여러 품목을 나눠 소액으로 구매하더라도 혜택을 받을 수 있다. 이를 통해 더 많은 시민이 참여하고, 전통시장 매출도 한층 확대될 것으로 기대된다.

환급은 상품 구매 후 해당 시장의 환급처(부스)를 방문해 카드영수증 또는 현금영수증을 제시하면 현장에서 즉시 온누리상품권으로 지급받는 방식으로 진행된다. 단 간이영수증이나 세금계산서 등은 인정되지 않으며 시장별로 배정된 상품권이 소진되면 조기 종료될 수 있다.

행사점포는 품목 제한 없이 도소매업, 음식점업 등 대부분의 업종에서 이용 가능하며, 다양한 소비활동을 유도할 것으로 기대된다. 다만 유흥·게임·사행성 업종 등 행사 취지에 부합하지 않는 업종은 제외된다.

부산시는 행사 기간 현장 모니터링을 강화하고 상인회와 긴밀히 협조해 시민 불편을 최소화하는 등 철저한 준비에 나서고 있다. 특히 환급 대기 동선 관리 및 민원 신속 대응 등 현장 상황에 즉각 대응할 수 있도록 관리 체계를 강화할 예정이다.

행사에 참여하는 시장과 환급 장소, 운영시간 등 세부 정보는 부산시 누리집(busan.go.kr/nbnews)에서 확인할 수 있다.