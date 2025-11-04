2025년 대비 2.5% 3699억 증가 시민행복·미래투자 강화

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시 내년도 예산안은 15조3129억원으로 편성됐다.

인천시는 2026년 예산안을 편성해 4일 시의회에 제출했다고 밝혔다.

내년도 예산안은 올해 본예산 14조9430억원 보다 3699억원(2.5%) 증가했다.

지방세 및 세외수입 등 자체수입은 올해보다 5.3%감소했으나 국고보조금과 지방교부세 등이 8.6% 증가했다.

중점 투자 분야는 ▷시민행복 체감 사업 ▷민생경제, 약자복지 ▷글로벌 톱텐시티 도약 ▷미래사회 투자 등 핵심 시정사업이다.

특히 내년 7월 2군 9구 행정체제 출범과 인프라 구축 등 미래 인천을 위한 투자에도 역점을 두었다.

시는 인천형 민생지원 강화와 편리한 교통환경 지원 등 시민행복 체감사업에 총 3조8000억원을 투입한다.

인천형 출생정책인 i+ 1억드림 646억원, i+ 길러드림 10억원, i+ 집드림 114억원을 각각 반영했다.

대중교통비 경감을 위해 K-패스와 인천 i-패스에 658억원, 인천 i-바다패스 100억원을 편성하고 75세 이상 어르신들의 시내버스 무료 이용을 지원하는 i-실버패스를 새롭게 추진하기 위해 170억원을 반영했다.

민생경제·약자복지에는 총 5조7000억원을 편성했다. 인천e음 캐시백 1351억원, 중소기업 경영안정자금 300억원 등 6742억원을 투입했다.

또 저소득층, 장애인 등 사회적 약자 지원을 위해 3조8000억원을 반영했다. 특히 외로움, 정신건강 회복 지원으로 건강도시 인천을구현하고기 위해 167억원을 편성했다.

글로벌 톱텐시티 도약을 위해 총 1조2912억원을 투입한다. AI 등 미래산업 육성과 투자 활성화에 741억원, 세계한인비즈니스 대회 개최 등 글로벌톱텐시티 브랜딩에 1조1028억원, 제물포르네상스를 통한 원도심 혁신 발전을 위해 1143억원을 반영했다.

또 성공적인 행정체제 출범, 공공청사 건립, 철도·도로망 확충 등 미래도시 기반 조성에 총 4조5000억원을 투자한다.

이밖에 서울도시철도7호선 청라국제도시 연장 3153억원, 인천대로 일반화 도로개량공사에 421억원을 투입한다.

특히 내년 7월 인천형 행정체제개편에 대비해 자치구 조정교부금을 430억원 증액한 8670억원을 반영했다.

유정복 시장은 “지방재정이 갈수록 어려워지는 상황에서도 15조3000억원 규모의 내년도 인천시 살림을 세심히 준비했다”며 “시정의 성과가 시민의 행복으로 이어지도록 최선을 다했다”고 말했다.

내년 인천시 예산안은 인천시의회 심의를 거쳐 오는 12월 15일 최종 확정된다.