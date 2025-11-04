3분기 매출 6253억원 인니 투자·ESS용 양극재 판매 효과 4세대 및 무전구체 LFP 양극재 개발 HVM 등 중저가 라인업 양산 준비 박차

[헤럴드경제=서재근 기자] 에코프로비엠이 인도네시아 투자 성과와 에너지저장장치(ESS)용 양극재 판매 증가에 힘입어 3분기 연속 영업 흑자를 기록했다.

에코프로비엠은 3분기 연결기준 매출 6253억원, 영업이익 507억 원을 기록했다고 4일 밝혔다. 매출액은 전분기 7797억원 대비 20% 감소했지만, 영업이익은 전분기 490억원 대비 3.5% 늘었다.

먼저 인도네시아 니켈 제련소(PT ESG) 지분 10%를 인수하면서 영업이익 418억원을 실현했다. 데이터센터와 신재생에너지 수요 증가로 ESS 양극재 판매액이 2분기 814억원에서 3분기 1654억원으로 103% 증가했다.

에코프로비엠은 인도네시아 투자 성과가 향후 지속적으로 실적에 반영될 것으로 내다보고 있다.

앞서 에코프로그룹은 지난 2022년부터 약 7000억원을 투입해 인도네시아 술라웨시섬 IMIP(인도네시아 모로왈리 산업단지) 내에 위치한 니켈 제련소 4곳에 대한 투자를 진행한 바 있다. 연말부터는 인도네시아 술라웨시섬 IGIP(인터내셔널 그린 산업단지) 투자를 시작한다.

제품 판매 증가에 따른 실적 성장도 기대된다. 연말 준공되는 헝가리 데브레첸 공장 가동으로 유럽 시장 공략도 본격화할 것으로 기대한다. 에코프로비엠은 2026년 4월부터 제품 양산 및 판매를 시작할 예정이다. 헝가리에는 삼성SDI, CATL 등 글로벌 셀 메이커들과 BMW 등 글로벌 OEM 들이 위치해 있다. 2027년부터 유럽연합(EU)과 영국 간 무역협력협정(TCA)과 유럽핵심원자재법(CRMA)이 시행되는 가운데, 유럽 내에서 양산되는 양극재에 대한 수요는 증가할 전망이다.

차세대 리튬인산철(LFP) 양극재 개발을 완료하면서 ESS용 제품 판매도 지속적으로 증가할 것으로 기대된다. 현재 에코프로비엠은 ESS용 NCA 양극재를 판매하고 있으며 국내 최초로 양산급 4세대 LFP 양극재 생산 기술도 확보하는 데 성공했다. 또한, 무전구체 3세대 LFP 제품 개발을 마쳤다.

아울러 에코프로비엠은 충북 오창에 약 4000톤 규모의 LFP 양극재 준양산 라인을 확보하고 있다. 국내 양극재 기업 중에서 현재 LFP 양극재 양산 설비까지 구축한 곳은 에코프로비엠이 유일하다.

에코프로비엠은 고전압미드니켈(HVM) 양극재 개발을 완료하고 본격적인 양산 준비에 돌입했다. 리튬망간리치(LMR), 나트륨배터리(SIB) 등의 중저가 제품 라인업도 개발을 마쳤으며, 오는 2027년부터 고객사에 순차적으로 신소재 제품들을 납품할 계획이다.

에코프로비엠 관계자는 “올해 들어 흑자 기조를 이어가고 있는 만큼 연말까지 실적 호조가 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.