위판장 현대화 및 FPC·FDC 확충으로 유통 간소화 AI·스마트양식 바탕 생산안정·가격 변동 완화 추진 전자송품장·이력제 확대투명성과 소비자 신뢰 강화

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 산지거점유통센터(FPC)와 소비지분산물류센터(FDC)를 활성화해 수산물 유통 효율을 높이는 방식으로 2030년까지 유통비용을 10% 절감한다. 온라인 도매시장 거래 품목을 확대하고, 대도시권에는 수산물 전문 직매장을 신설해 생산자와 소비자가 직접 연결되는 유통 기반을 강화한다.

해양수산부는 4일 정부서울청사에서 열린 ‘경제관계장관회의 겸 물가관계장관회의’에서 이런 내용이 담긴 ‘수산물 유통구조 개선방안’을 발표했다.

수산물은 부패가 쉽고 냉장·냉동 유통망(콜드체인)이 필수인 만큼 2023년 기준 유통비용률이 63.5%로 농산물(49.2%)보다 현저히 높은 수준이다. 위판장과 도매시장을 거치는 복잡한 구조와 현장 경매·수작업 중심의 거래 방식이 효율성을 떨어뜨린다는 판단에 따라 개선책 마련에 나섰다.

해수부는 이번 대책을 통해 2030년까지 수산물 유통비용률을 62.5%에서 57.15%로 10% 낮추고, 주요 품목의 소비자가격 상승률을 17.4%에서 13% 이하로 25% 완화하는 것을 핵심 목표로 제시했다.

우선 수산물 유통체계의 효율성을 높이기 위해 현재 6단계로 복잡한 유통구조를 4단계로 단축한다. 지금까지 수산물은 생산자(어업인)→산지 위판장→산지 중도매인→소비지 도매시장→소비지 중도매인→소매상으로 이어지는 6단계 유통망을 거쳐 소비자에게 전달됐다. 그러나 앞으로는 ‘생산자→FPC→FDC→소매상’의 4단계 체계로 단순화된다.

이를 위해 해수부는 FPC와 FDC를 전국적으로 확충해 유통 효율화를 추진한다. FPC는 각 산지에서 수산물을 매입해 일정 물량이 모이면 한 번에 위판·가공·유통까지 처리하는 시설이다. 이곳에서 가공된 수산물은 FDC로 옮겨져 전국 주요 시장과 유통망으로 공급된다. 최현호 해수부 수산정책실장은 “전국 FPC 16곳과 FDC 2곳을 활용해 유통경로를 줄여 비용을 절감할 것”이라고 말했다.

이와 함께 노후한 산지 위판장은 저온·친환경 시설로 전환한다. 쿠팡 등 민간 유통 플랫폼과 협력해 신규 판로를 확보하는 동시에 자동물류시스템을 도입해 운송·보관비 등 물류비 절감에 나선다.

온라인 도매시장의 경우 거래 품목을 기존 60개에서 134개로 늘리는 동시에 판매자 가입 제한 완화와 정산·결제자금 융자(105억원) 지원, 수협공판장 연계 여신시스템 구축을 통해 진입장벽을 낮춘다. 정부는 이를 기반으로 5000억원 규모의 온라인 수산물 시장을 조성한다는 방침이다.

어업인이 조업 후 귀항 중에도 모바일로 위판(전자 경매)할 수 있는 시스템도 도입한다. 이 시스템이 가동되면 하역·선별·경매 과정이 단축되면서 유통비용이 줄어든다. 특히 고등어·갈치처럼 한 번에 대량 어획되는 어종의 유통 과정을 영상으로 기록하고, AI가 품질을 자동 인식·분석하는 체계도 구축한다.

올해 수도권 30개소, 내년 충청권 30개소 등 대도시권에 수산물 전문 직매장을 단계적으로 확충해 소비자 접근성을 높인다. 산지와 소비지를 직접 연결하는 물류체계를 통해 유통비용을 줄이고, 신선한 수산물을 합리적인 가격에 공급한다.

기후변화로 인한 생산 불안을 완화하기 위해 ‘기후변화 대응형 스마트양식’도 확산한다. 양식장에는 자동화·스마트장비를 보급하고, 해양 환경 변화에 따라 품종 전환과 양식지 이동을 지원한다.

또 AI 기반 수산물 수급예측모형을 개발해 고등어·오징어·김 등 10대 품목의 생산·수요를 실시간 예측한다. 양식 ‘김’의 경우 양식 면적 확대와 계약생산을 통해 가격 변동을 최소화할 예정이다.

해수부는 어획증명제와 수산물 이력제를 확대해 생산부터 소비까지 추적 가능한 체계를 구축한다. 수협의 ‘바다로’ 시스템을 고도화해 산지 어획량·어가 정보 제공을 강화하고, 콜드체인 유지 여부를 바로 확인할 수 있는 ‘지능형 안심스티커’도 단계적으로 도입한다.

오는 2027년에는 가락시장에 전자송품장을 시범 도입해 위판 물량을 적정 수준으로 유지하면서 가격의 급등락을 방지할 계획이다.