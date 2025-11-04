서울서 열린 ‘닫힌 고리 재활용’ 공유회… 알루미늄 재활용 가치와 순환경제 실천 강조

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 지속 가능한 알루미늄 솔루션 기업 노벨리스가 (사)환경교육센터가 주최한 ‘자원순환 교육자료 공유회’를 후원하며, 알루미늄 캔의 무한순환 가능성을 시민과 환경전문가에게 알렸다.

공유회는 지난 3일 서울시 공익 활동 지원센터에서 열렸으며, 환경교육에 관심 있는 시민과 환경교육사 등 50여 명이 참석했다.

올해 주제는 ‘닫힌 고리 재활용: 다시, 용기로!’로, 일회용 포장 용기 문제 해결과 순환경제 전환을 위한 교육 콘텐츠가 소개됐다.

행사에서는 ▲일회용 포장 용기로 인한 환경오염 ▲닫힌 고리 재활용의 필요성 ▲알루미늄 캔 재활용의 환경·경제적 가치 ▲시민 참여 방안 등을 담은 교육자료가 공개됐다. OX퀴즈, 토론 등 체험형 프로그램도 함께 진행됐다.

특히 알루미늄은 무한 재활용이 가능한 대표 소재로 주목받았다.

재활용 시 필요한 에너지는 신규 생산의 5% 수준에 불과해 탄소 배출을 최대 95%까지 줄일 수 있으며, 폐캔이 다시 음료캔으로 돌아오는 데 걸리는 시간은 60일도 채 되지 않는다.

박지연 환경교육센터 기획국장은 “순환경제로의 전환은 기술과 함께 시민 참여, 교육이 병행돼야 한다”며 “이번 공유회는 기업과 교육기관, 시민이 함께 실천 방안을 모색한 의미 있는 자리”라고 말했다.

박종화 노벨리스코리아 대표는 “환경교육센터와의 협력으로 알루미늄 재활용의 가치가 교육 현장에 효과적으로 전달되길 기대한다”며 “앞으로도 다양한 이해관계자와 협력해 지속 가능한 자원순환을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 노벨리스는 매년 전 세계 840억 개 이상의 폐음료캔을 재활용하고 있으며, 경북 영주에 아시아 최대 규모의 알루미늄 음료캔 재활용 시설을 운영하고 있다.