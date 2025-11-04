[헤럴드경제=최원혁 기자] 명품 브랜드 발렌시아가가 공개한 ‘디스트로이드(Destroyed) 모델 재킷’이 출시 24시간 만에 완판됐다. 마치 재난 현장에서 발견된 옷처럼 심하게 훼손된 모양의 후드 재킷이지만 가격은 950달러(약 136만원)다.

최근 미국 월스트리트저널(WSJ) 기고가 켄 쿠앙은 SNS에 해당 제품의 영상을 올리고 “발렌시아가 디스트로이드 모델 재킷의 첫 물량이 모두 팔렸다”고 밝혔다.

그가 공유한 영상에는 모델이 붉은색의 찢긴 재킷의 지퍼를 올리고 후드 모자를 쓰는 장면이 담겨 있다.

이 제품은 소매 끝 실밥이 모두 풀려 있고 옷 중앙은 완전히 뜯겨나간 듯한 커다란 구멍이 있으며 곳곳에 뚫린 구멍들이 난무하다.

발렌시아가의 난해한 신상품을 접한 누리꾼들은 ‘950달러짜리 걸레라니 말도 안 된다. 아름다움과 가치 기준은 어디로 갔나’, ‘저런 상태가 가치라면 나는 이미 억만장자’, ‘저런 옷은 바닥 청소용으로 많다’ 등의 반응을 보였다.

패션 전문가들 “발렌시아가, 분노 마케팅의 천재”

발렌시아가는 오래 전부터 ‘하이패션(high fashion)’을 고집하며 파격적인 제품을 출시해왔다.

지난 2022년에는 구멍이 잔뜩 난 후드티를 950파운드(약 160만원)에 판매했고 올해 선보인 옷 중에는 립스틱으로 낙서한 듯한 필체로 디자인 된 후드티도 있는데 이 후드티 가격도 1190달러(약 160만 원)에 달한다.

이에 대해 패션 전문가들은 발렌시아가가 “손상된 낡은 옷을 비싸게 판매함으로써 부와 완벽함에 대한 전통적인 정의에 도전하는 ‘아이러니한 반항의 매력’을 보여주는 것”이라며 “분노한 사람들이 각종 SNS에 글을 올리며 수백만 달러 상당의 무료 홍보를 하게 하는 ‘분노 마케팅의 천재’”라고 평가했다.