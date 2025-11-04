‘인베스트코리아서밋 2025’ 참가차 상경

[헤럴드경제=박대성 기자] 광양만권경제자유구역청은 최근 서울 그랜드인터컨티넨탈 호텔에서 열린 ‘인베스트 코리아 서밋 2025’에 참가해 글로벌 기업을 대상으로 투자유치 활동을 전개했다고 밝혔다.

산업통상자원부가 주최하고 코트라(대한무역투자진흥공사)가 주관한 이번 행사는 지난달 30,31일 이틀간 300여 개의 외국인 투자사와 300여 개 국내 기업, 주한 외교사절, 외신 등이 참가한 대표적인 투자유치 플랫폼 행사이다.

광양만권경제자유구역청은 이번 행사에서 여수시와 공동 부스를 운영하며, 북미·유럽·중국·일본 등 주요 글로벌 투자자 및 정부 관계자와 활발한 네트워킹을 진행했다.

이를 통해 광양만권(여수·순천·광양)의 이차전지를 비롯한 화학·기계부품·물류산업의 동북아 투자 허브로 육성하기 위한 전략과 투자환경의 강점을 집중 홍보했다.

구충곤 광양만권경자청장은 “앞으로도 광양만을 동북아 최고의 투자 허브로 자리매김시켜 지역경제의 지속성장 기반을 마련하겠다”고 말했다.