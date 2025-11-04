미국법인 원자력 기술영업 담당 예정 원전 사업 자문, 글로벌 네트워킹 확장 전망

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 글로벌 원전 사업 확대에 속도를 내기 위해 원전 업계 최고 전문가를 영입했다.

현대건설은 최근 마이클 쿤(Michael Coon) 전 웨스팅하우스 부사장을 미국법인 원자력 기술영업 담당으로 전격 영입했다고 4일 밝혔다.

쿤 전 부사장은 미국 웨스팅하우스, 컴버스천 엔지니어링(ABB) 등 글로벌 원전 기업에서 주요 직책을 역임하며 신규 원전 프로젝트의 전반을 총괄 지휘해 왔다. 특히 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 건설 프로젝트를 총괄하며 설계, 기자재 조달, 프로젝트 관리, 현지 법인 설립 등 전 과정을 성공적으로 수행한 바 있다. 한빛 3~6호기, 한울 3·4호기 등의 설계부터 인허가, 기자재 조달, 시공 지원 등을 담당해 대한민국 원전 산업에 대한 이해도 또한 높은 것으로 알려졌다.

쿤 전 부사장은 글로벌 시장에서 현대건설의 대형원전과 소형모듈원전(SMR) 분야의 사업 발굴, 수주, 현지 사업관리 및 인허가 관련 자문을 맡을 에정이다. 아울러 미국 정부 및 관련 기관, 국제 파트너사와의 네트워킹 확장을 담당하게 된다. 불가리아 코즐로두이 대형원전의 설계·조달·시공(EPC) 계약과 설계, 건설 부문의 기술 자문도 맡는다.

현대건설은 이를 계기로 글로벌 원전 시장에서 현대건설의 입지를 더욱 견고히 할 예정이다. 미국 정부가 2050년까지 원자력 발전 용량 4배 확대 계획을 발표하고, 웨스팅하우스와 전략적 파트너십을 체결한만큼 현대건설의 원전 사업 또한 탄력을 받을 것으로 기대를 모으고 있다.

현대건설은 미국 에너지 디벨로퍼 페르미 아메리카와 세계 최대 복합 에너지 및 인공지능 캠퍼스 내 대형원전 4기에 대한 기본설계 계약을 체결하는 등 한미 간 원전 협력 성과를 가시화하고 있다. 또한 미국 현지 유수의 건설사, 에너지 디벨로퍼사, UAE 원자력공사 등 원전 건설·운영 핵심기관과 연이어 파트너십을 체결한 바 있다.

현대건설 관계자는 “마이클 쿤은 원전 사업 전 분야에 걸쳐 축적한 지식과 경험, 네트워크를 활용해 현대건설의 원전 사업을 확대하는 데 역량을 집중할 계획”이라며 “세계적 전문 인력의 새로운 시각과 신시장 진출 및 사업 개발에 필수적인 인사이트가 현대건설이 글로벌 원전 시장의 게임체인저로 도약하는 데 핵심동력이 될 것”이라고 밝혔다.